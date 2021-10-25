Salgın Ne Zaman Bitecek? Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı

Salgın ne zaman bitecek? Bu soru, çok sayıda insan tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Dr. Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Salgın Ne Zaman Bitecek Sorusu Yanıtlandı

Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Pandemi dünyanın dört bir noktasında etkisini sürdürürken çok sayıda insan COVID-19'un ne zaman biteceğini merak ediyor.

DHA'daki habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulundu. "Pandemi ne zaman sona erecek?" sorusunu yanıtlayan Dr. Ghebreyesus, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek.' Bu bizim elimizde" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İhtiyacımız olan etkili halk sağlığı araçlarına ve etkili tıbbi araçlara sahibiz fakat dünya bu araçları kullanmadı. Haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik" şeklinde konuştu.

Yeni Koronavirüs Varyantı Ortaya Çıktı

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yeni COVID-19 varyantının ortaya çıktığını açıkladı. AY.4.2 kod ismine sahip olan yeni varyant, Delta varyantının soyundan geldiği belirtildi. University College London Genetics Institute Müdürü Francois Balloux, AY.4.2 varyantının Delta'dan yüzde 10 daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi.

Gıda ve İlaç İdaresinin eski çalışanı Dr. Scott Gottlieb, yeni COVID-19 varyantının Delta Plus varyantından daha bulaşıcı olup olmadığını ve aşılara karşı dirençli olup olmadığını gözlemlemek için acilen araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Geçmişte Delta varyantının Alfa varyantının yerini aldığını belirten Dr Jeffrey Barrett, AY.4.2 varyantının Delta'nın yerini alabileceği konusunda uyardı. Delta'nın Alfa varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

Balloux tarafından yapılan açıklamaya göre AY.4.2 kod ismine sahip olan yeni COVID-19 varyantı Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve İngiltere'de görüldü. Yeni varyantın İngiltere'de nadir olarak görüldüğü belirtilirken ABD'de ise 3 vakada AY.4.2 varyantının tespit edildiği açıklandı.