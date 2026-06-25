Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekranıyla Çıtayı Yükseltecek!

Samsung'un yakın zamanda tanıtması beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Bugün ise Z Fold 8 Ultra'nın ekranıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7'nin halefi olarak konumlanacak Z Fold 8 Ultra'nın heyecan verici ekran yükseltmesi gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Ekran Çözünürlüğü Nasıl Değişecek?

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe'un paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z Fold 8 Ultra, selefine kıyasla çok daha yüksek ekran çözünürlüğü sunacak. Bildiğiniz üzere katlanabilir telefonlarda biri kapak, diğeri ise katlanabilir iç ekran olmak üzere iki farklı panel bulunuyor. Ancak çözünürlük artışının ne kadar olacağı ve hangi ekranda yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Beklentiler ise markanın özellikle iç ekrana odaklanacağı yönünde.

Hatırlatmak gerekirse geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7, 2.520 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip kapak ekranı ve 2.184 x 1.968 piksel çözünürlük sunan iç ekranla gelmişti. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın çözünürlüğünün tam olarak ne kadar daha yüksek olacağı ise henüz bilinmiyor.

Ancak selef modeldeki ekran çözünürlüğü zaten oldukça yüksek ve dikkat çekici bir görüntü kalitesi sunuyor. Bu nedenle Samsung, çözünürlüğü daha da artırsa bile yüksek ihtimalle bu farkı günlük kullanımda fark etmeniz mümkün olmayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Diğer Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç, Dynamic AMOLED 2X, maksimum 2.600 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı

: 8 inç, Dynamic AMOLED 2X, maksimum 2.600 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı Dış/Kapak Ekran: 6,5 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alacak Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, 8 inç büyüklüğünde AMOLED türünde bir iç ekranla gelecek. Açıldığında daha geniş bir görüntü sunacak olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit parlaklıkla desteklenecek. Kapakta yer alacak daha küçük AMOLED ekran ise 6,5 inç boyutunda olacak. Bu ekran da iç ekran gibi 120 Hz yenileme hızı sunacak.

İç ekrandaki maksimum 2.600 nit parlaklık değeri ekranın oldukça parlak olacağını gösteriyor. Bu da özellikle güneş altında ekrandaki içeriğin daha rahat görülebilmesini sağlayacak. Her iki ekranda da yer alacak 120 Hz yenileme hızı ise akıcı bir kullanım deneyimi sunacak. Bu yenileme hızı sayesinde uygulamalar arasındaki geçişler ve menülerdeki gezinmeler oldukça akıcı olacak. Bununla birlikte mobil FPS oyunları gibi anlık tepki verilmesi gereken oyunlarda da avantaj sağlayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarını temmuz ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu etkinliğin 22 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Aynı lansmanda Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunda çok daha yüskek bir çözünürlük sunmayı planlıyor olması güzel bir gelişme. Ancak açıkçası bunun kullanıcı deneyimi açısından büyük bir fark yaratacağını sanmıyorum. Markanın da bunun farkında olduğuna eminim. Bana göre şirket, daha çok kağıt üzerinde bir yükseltme sunabilmek için daha yüksek çözünürlüklü bir ekran üzerinde çalışıyor.