Dünyanın en güçlü katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı. 9 Temmuz'da düzenlenen Unpacked etkinliğinde duyurulan telefon, artık resmen günlük kullanım için ideal bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Peki Samsung Galaxy Z Fold 7, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? Gelin birlikte göz atalım!

Samsung Galaxy Z Fold 7 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.5 İnç

: 6.5 İnç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED

: Dynamic AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080x2520 (FHD+) Piksel

: 1080x2520 (FHD+) Piksel İç Ekran Boyutu : 8.0 İnç

: 8.0 İnç İç Teknolojisi : Dynamic AMOLED

: Dynamic AMOLED İç Çözünürlüğü : 1968x2184 Piksel

: 1968x2184 Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Ceramic 2

: Corning Gorilla Glass Ceramic 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 200 MP + 12 MP + 10 MP

: 200 MP + 12 MP + 10 MP Ön Kamera : 10 MP + 10 MP

: 10 MP + 10 MP İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi : 4.400 mAh

: 4.400 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı Samsung One UI 8

: Android 16 tabanlı Samsung One UI 8 Renk Seçenekleri: Siyah, Gümüş, Mavi ve Yeşil

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin en dikkat çekici özelliği kuşkusuz kullanıcılara hem kompakt bir telefon hem de geniş bir tablet deneyimi sunan katlanabilir ekran teknolojisi. Dış tarafta yer alan 6.5 inç boyutundaki Dynamic AMOLED ekran, 1080x2520 piksel FHD+ çözünürlüğü ile günlük kullanımda keskin ve canlı görüntüler sunarken, telefon açıldığında karşımıza çıkan 8.0 inç boyutundaki iç ekran ise 1968x2184 piksel çözünürlüğü ile tablet benzeri bir deneyim yaşatıyor.

Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanım sunuyor ve Corning Gorilla Glass Ceramic 2 koruması sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Fotoğraf tutkunları için Samsung Galaxy Z Fold 7, etkileyici bir kamera sistemi ile donatılmış.

Ana kamera olarak 200 megapiksel çözünürlüğe sahip sensör, profesyonel kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Buna ek olarak 12 MP ultra geniş açı kamerası ve 10 MP telefoto lens ile çeşitli senaryolarda mükemmel kareler yakalayabilirsiniz.

Ön kamera tarafında ise hem dış ekranda hem de iç ekranda 10 MP'lik kameralar bulunuyor, bu da hangi modda kullanırsanız kullanın kaliteli selfie'ler çekebileceğiniz anlamına geliyor. Performans açısından Samsung Galaxy Z Fold 7, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmiş durumda. Bu güçlü işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri ile birleştiğinde, en zorlu uygulamaları bile sorunsuz çalıştırabiliyor.

Depolama konusunda ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut, böylece tüm dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve uygulamalarınızı rahatça saklayabilirsiniz. Cihaz, Android 16 tabanlı Samsung One UI 8 işletim sistemi ile geliyor ve Samsung'un sunduğu özelleştirilmiş deneyimle kullanıcılarına özel bir arayüz sunuyor.

Katlanabilir bir telefon için batarya ömrü her zaman kritik bir faktördür ve Samsung Galaxy Z Fold 7, 4.400 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu kullanım vaat ediyor. 25W kablolu şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde şarj edilebilen cihaz, yoğun kullanımlarda bile sizi yarı yolda bırakmıyor. Tasarım açısından ise telefon, siyah, gümüş, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile farklı zevklere hitap ediyor ve premium malzeme kalitesi ile lüks bir his veriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Fiyatı