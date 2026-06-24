Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy Z Fold 8'in işlemcisi açıklığa kavuştu. Katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar kasma sorunu olmadan oynanabilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alacak. Bu işlemci ile standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında hız farkı bulunuyor. Samsung cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip.

For Galaxy sürümünde 4.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Standart sürümde ise 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 3.62 GHz hııznda çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Frekans hızındaki bu fark, telefonun performansına da yansıyor. Bu nedenden dolayı For Galaxy sürümü, standart sürümden daha iyi bir performansa sahip. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street ve aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemciye sahip mobil cihazlarda battle royale türündeki PUBG Mobile ortalama 90 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve yarış oyunu Asphalt Legends ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile oynanabilecek. For Galaxy sürümü daha önce Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu güçlü işlemci Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street'i 60 FPS'te, açık dünya aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ise ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinde 4.47 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Bu işlemci ve Snapdraogn 8 Elite Gen 5, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram civarı

210 gram civarı Kalınlık: Katlanmamış hâli 4,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Fold 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Z Fold 8 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7, 91 bin TL civarında fiyata satılıyor. Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 95 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı katlanabilir telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biir olarak Samsung Galaxy Z Fold 8'in işlemcisi dikkatimi çekti. Katlanabilir telefonun bu güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz şekilde yapılabilecek.