FPS (First-Person Shooter) türündeki oyunlar, mobil platformlarda da büyük bir popülerliğe sahip. Yüksek tempolu savaş deneyimleri, gerçekçi grafikler ve rekabetçi modlar sunan bu oyunlar, oyunculara adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Peki mobilde oynayabileceğiniz en iyi FPS / savaş oyunları hangileri? İşte o oyunlar!

En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları

Call of Duty: Mobile

PUBG Mobile

Arena Breakout

Into the Dead 2

Call of Duty: Warzone Mobile

Shadowgun Legends

Hitman Sniper

​​​​Guns of Boom

Nerf: Superblast Online

Call of Duty: Mobile

Call of Duty serisinin mobil versiyonu, konsol kalitesinde bir FPS deneyimi sunuyor. Çoklu oyuncu modları, Battle Royale ve klasik haritalarla dolu içeriği sayesinde uzun süre vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Özelleştirilebilir silahlar, çeşitli operatör yetenekleri ve düzenli güncellemelerle her seferinde yeni bir deneyim sunuyor.

PUBG Mobile

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, Battle Royale türünün en başarılı mobil temsilcilerinden biri. 100 oyuncunun hayatta kalmak için mücadele ettiği bu oyunda taktiksel hamleler, gerçekçi silah mekanikleri ve geniş haritalar öne çıkıyor. Grafik kalitesi ve oynanış çeşitliliğiyle uzun süre elden bırakılmayacak bir oyun.

Arena Breakout

Arena Breakout, taktiksel FPS ve hayatta kalma unsurlarını bir araya getiren zorlu bir oyun. Gerçekçi silah mekanikleri, loot toplama sistemi ve PvPvE moduyla dikkat çekiyor. Haritada düşmanlardan kaçınırken kaynak toplamanız ve çıkış noktasına ulaşmanız gerekiyor. Stratejik düşünmeyi sevenler için mükemmel bir seçim.

Into the Dead 2

Zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalıştığınız Into the Dead 2, FPS ve koşu türlerini birleştiriyor. Sonsuz koşu mekaniğiyle ilerlerken zombileri vurarak yolunuzu açmanız gerekiyor. Farklı silahlar, köpek yardımcıları ve çeşitli hikaye modlarıyla eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Call of Duty: Warzone Mobile

Warzone’un mobil versiyonu, büyük ölçekli Battle Royale deneyimini telefonunuza taşıyor. 120 oyuncunun savaştığı haritalar, gerçekçi fizik motoru ve konsol kalitesinde grafiklerle öne çıkıyor. Oyun içi ekonomi, takım çalışması ve çeşitli modlarla uzun soluklu bir oynanış vaat ediyor.

Shadowgun Legends

Destiny tarzı bir FPS deneyimi sunan Shadowgun Legends, PvE ve PvP modlarıyla çeşitlilik sunuyor. Efsanevi silahlar toplayarak karakterinizi geliştirebilir, takımınızla birlikte görevlere çıkabilirsiniz. Yüksek kaliteli grafikler ve akıcı savaş mekanikleriyle dikkat çekiyor.

Hitman Sniper

Hitman serisinin mobildeki sniper odaklı oyunu, strateji ve sabır gerektiriyor. Hedefleri sessizce avlamanız ve planlı hareket etmeniz gereken bu oyun, farklı senaryolarla çeşitlilik sunuyor. Gerçekçi sniper mekanikleri ve çeşitli zorluk seviyeleriyle uzun süre oynanabilir bir yapıya sahip.

Guns of Boom

Hızlı tempolu bir FPS deneyimi arayanlar için Guns of Boom, basit kontroller ve renkli grafikler sunuyor. Eşli savaş modları, çeşitli silah seçenekleri ve hızlı maçlarla kısa sürede eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun.

Nerf: Superblast Online

Eğlenceli ve renkli bir FPS deneyimi arayanlar için Nerf: Superblast Online, çocuklara ve ailelere yönelik tasarlanmış. Nerf tabancalarıyla dolu bu oyunda takım savaşları ve çeşitli modlar bulunuyor. Stres atmak için harika bir seçenek!