Samsung, Ekran Kartları İçin 24Gbps Hızında GDDR6 DRAM Geliştiriyor

Samsung, Perşembe günü yaptığı açıklamada saniyede 24 Gbps veri aktarım hızına sahip yeni bir GDDR6 (çift grafik veri hızı) DRAM geliştirdiğini söyledi. Samsung, yeni DRAM'in birinci sınıf ekran kartlarının 1,1 TB'a kadar veri işleme hızını desteklemesine izin vereceğini söylüyor.

Güney Koreli teknoloji devi, çipleri paketleyen birinci sınıf bir ekran kartının 1,1 TB'a kadar veri işleme hızını destekleyeceğini ve bu oranın 275 filmi Full HD çözünürlükte bir saniyede işlemeye eş değer olacağını söyledi. Samsung, DRAM'in üretimleri sırasında aşırı ultraviyole (EUV) litografisini de içeren üçüncü nesil 10nm işlem sürecini kullanan 16GB yongalardan oluştuğunu söyledi.

Samsung yeni GGDR6 DRAM'lerin %30 Daha Hızlı Olduğunu Belirtiyor

Samsung, yeni DRAM'inin önceki 18Gbps GGDR6 DRAM'den %30 daha hızlı çalışmasını sağladığını belirtti. Samsung ayrıca, DRAM'ın güç verimliliğini artırmak için dinamik voltaj geçişi uyguladığını ve bu sayede çalışma voltajını önceki en düşük oran olan 1,35V'den 1,1V'a kadar düşürerek dizüstü bilgisayarların pillerinin daha uzun süre dayanmasını sağladığını söyledi.

Şirket, bu ay yeni nesil sistemleri için önemli bir ekran kartı müşteri tabanıyla DRAM'ı doğrulamaya başlayacağını söyledi. Samsung, yüksek performanslı grafik DRAM pazarının her yıl çift haneli büyümesinin beklendiğini belirterek, yeni çipinin PC'lerde, dizüstü bilgisayarlarda ve oyun konsollarının yanı sıra yüksek performanslı bilgi işlem, elektrikli araçlar ve otonom araçlarda uygulanmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

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