Galaxy AI Özellikleri, Samsung'un Diğer Cihazlarına da Geliyor: Tarih Verildi!

Samsung'un sunduğu yeni yapay zeka (AI) özelliklerinden yararlanmak için şu anda Galaxy S24 serisine ihtiyaç duyuluyor ancak bu durum çok yakında değişecek. Samsung Galaxy S23 serisi dahil birçok telefon ve tablete AI işlevleri gelecek.

Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi güçlü donanım ve şık tasarımın yanı sıra Galaxy AI olarak isimlendirilen yeni yapay zeka özellikleriyle ilgi odağı hâline gelmişti. Genel kullanım deneyimini bambaşka boyuta taşıyan bu işlevler bazı telefonlar ve tabletler için de kullanıma sunulacak.

Yapay Zeka Özelliği Gelecek Samsung Telefonlar ve Tabletler

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S23 serisi, One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak Galaxy AI özelliklerine kavuşacak. Bu modellere Galaxy S23 FE'nin de dahil olduğu belirtildi.

S23 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra da güncellemeyi alacak. Şimdilik AI özellikleri ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak 2025 yılından itibaren söz konusu işlevler için ödeme yapılması gerekebilir.

Galaxy AI Özelliği Samsung Cihazlara Ne Zaman Gelecek?

Galaxy AI özellikleri, yukarıda sıraladığımız cihazlara mart ayının sonundan itibaren kullanıma sunulacak.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, konu ile ilgili olarak "Galaxy AI ile yalnızca yeni bir mobil yapay zeka çağına öncülük etmeyi değil, aynı zamanda yapay zekayı daha erişilebilir hale getirerek kullanıcıları güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Bu adımlar, Galaxy AI için sadece başlangıç. Bu deneyimleri 2024 yılı içinde 100 milyondan fazla Galaxy kullanıcısına ulaştırmayı planlıyoruz. Mobil yapay zekanın sınırsız olanaklarından yararlanmanın yollarını artırmaya devam edeceğiz.”

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