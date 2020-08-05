Samsung Galaxy Buds Live Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung geçtiğimiz dakikalarda çevrim içi olarak düzenlemeye başladığı Unpacked 2020 sırasında birbirinden yeni ürünleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaya başladı. Şirketin tanıttığı ürünlerden birisi de tam kablosuz kulaklık sektöründe ses getirecek olan Galaxy Buds Live oldu. İşte Samsung Galaxy Buds Live özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve merak ettiğiniz diğer tüm detaylar!

Samsung Galaxy Buds Live Teknik Özellikleri

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Samsung yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Live'ı tanıttı. Tasarımı ile dikkatleri çeken modelin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Yeni modele göz attığımızda gerçekten farklı bir tasarım ile geldiğini ancak şirketin ergonomik tarafta oldukça iddialı bir duruş sergilediğini söylememiz gerekiyor. Fasulyeye benzeyen her iki kulaklığın içerisinde 60 mAh kapasitesinde birer batarya yer alıyor ve bu batarya ile birlikte 8 saate kadar müzik deneyimi sunulması hedefleniyor. Bununla birlikte taşıma çantasında yer alan 472 mAh kapasitesindeki ek batarya ile birlikte toplamda 29 saate kadar müzik deneyimini elde etme şansınız oluyor.

Ayrıca yeni modelin aktif gürültü engelleyici özelliği ile birlikte geldiğini ve bu sayede trafikte, toplu ulaşımda ya da sokakta yürürken daha kaliteli bir ses deneyimi sunduğunu söyleyelim. Tabii testlerden önce bu teknolojinin ne kadar başarılı çalıştığını bilmemiz epey zor olacaktır.

Önceki modellerde yaşanan mikrofon sorunlarını üç dahili mikrofon ile geride bırakmayı hedefleyen Galaxy Buds Live'da kablosuz şarj desteğinin bulunduğunu da hatırlatalım.

Samsung Galaxy Buds Live Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Buds Live'ın ülkemizdeki tavsiye edilen resmi satış fiyatı 1,299 TL olarak açıklandı. Bu noktada modelin rekabetçi bir fiyatlandırma aralığında konumlandırıldığını söyleyebiliriz.