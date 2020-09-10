Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, şu anda kullanıcıların satın alabileceği en yeni, üst seviye Samsung akıllı telefon. Cihazın Amerika fiyatı 1.299 dolar, Türkiye fiyatı ise 12.999 TL. Peki, yurt dışı fiyatı bile oldukça pahalı olan tepe modelin üretim maliyeti ne kadar? İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra’nın maliyeti

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Maliyeti Ne Kadar?

Bilinen analiz firması Counterpoint Research’in raporuna göre, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G’nin üretim maliyetinin 549 dolar olduğunu ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Fiyatı Neden Yüksek?

Galaxy Note 20 Ultra 5G, en son teknolojilerin birden fazla sistem bileşeni ile entegre ve optimize edilmesinin bir ürünü olmakla birlikte en son teknikler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiş, şirketin ultra ileri teknolojileri içeren akıllı telefonu. Kıdemli Analist Ethan Qi’ye göre, “Samsung, önceki nesil amiral gemisi modellerin kıyasla çok ince ve hafif bir form faktöründe ve rekabetçi bir ürün yapısı oluşturma maliyetiyle birlikte birden çok gelişmiş teknolojiyi ve bileşeni tasarlama, üretme ve entegre etme konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Toplam ürün yapısı maliyeti 550 doların biraz altında ve bileşen maliyeti yaklaşık 468 dolar, bu da liste fiyatı 1299 dolar olan bir cihaz için övgüye değer.”

Samsung, amiral gemisini Amerika, Çin, Güney Kore gibi belli önemli pazarlarda Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcili varyantını satışa sunarken, Türkiye gibi diğer bölgelere Exynos 990 işlemcili modelleri satıyor. Ethan Qi ayrıca “Note 20 Ultra 5G’nin mmWave versiyonunun Qualcomm’un en gelişmiş 5G işlemci Snapdragon 865 Plus ve Snapdragon X55 5G Modem-RF sistemini içeren referans tasarımına dayandığını ekliyor.” Cihazdaki 5G ağ bileşenleri, özellikle yeni ve daha hızlı iletişim neslini destekleyen ülkelerde kilit önemde.