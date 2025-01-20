Samsung'un İnce Telefonu Galaxy S25 Slim Türkiye'de Satılacak mı?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Galaxy 25 Slim modelinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ortaya çıktı. Yeni gelişme ile birlikte ince tasarımıyla kendisine hayran bırakacak telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı belli oldu.

Samsung Galaxy S25 Slim Türkiye'de Satılacak mı?

22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusunu yanıtlamıştık. Fiyat sızıntısının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bununla beraber Galaxy S25 Slim'in hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim modeli Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede satışa sunulacak. Ülkelerin ve bölgelerin tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Afganistan

Avustralya

Avusturya

Brezilya

Kafkasya

Hırvatistan

Mısır

Fransa

Hindistan

Irak

İrlanda

İsrail

Kazakistan

Kenya

Libya

Malezya

Meksika

Fas

Nijerya

Pakistan

Filipinler

Polonya

Portekiz

Rusya

Suudi Arabistan

Senegal

Sırbistan

Karadağ

Singapur

Slovenya

Güney Afrika

Sri Lanka

İsviçre

Tayland

Tunus

Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Birleşik Krallık

Özbekistan

Vietnam

Samsung Galaxy S25 Slim Özellikleri

İnceliğiyle kendisine hayran bırakmaya hazırlanan telefonun 6,4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Kamera modülü dahil edildiğinde bile cihaz yalnızca 8,3 mm kalınlığında olacak. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon bu Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak cihazda 4.700 mAh ya da 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alabilir. Telefon güçlü donanım ve ince tasarımın yanı sıra 200 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerasıyla da öne çıkacak.

İddiaya göre telefonun ön yüzeyinde 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyafram değerine sahip bir adet kamera bulunacak.

Samsung Galaxy S25 Slim modelini satın almayı düşünüyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.