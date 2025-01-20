Samsung'un İnce Telefonu Galaxy S25 Slim Türkiye'de Satılacak mı?
Yaşanan yeni gelişme, Samsung Galaxy S25 Slim Türkiye'de satılacak mı sorusuna ışık tuttu. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Galaxy 25 Slim modelinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ortaya çıktı. Yeni gelişme ile birlikte ince tasarımıyla kendisine hayran bırakacak telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı belli oldu.
Samsung Galaxy S25 Slim Türkiye'de Satılacak mı?
22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusunu yanıtlamıştık. Fiyat sızıntısının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bununla beraber Galaxy S25 Slim'in hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıktı.
Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim modeli Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede satışa sunulacak. Ülkelerin ve bölgelerin tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.
- Afganistan
- Avustralya
- Avusturya
- Brezilya
- Kafkasya
- Hırvatistan
- Mısır
- Fransa
- Hindistan
- Irak
- İrlanda
- İsrail
- Kazakistan
- Kenya
- Libya
- Malezya
- Meksika
- Fas
- Nijerya
- Pakistan
- Filipinler
- Polonya
- Portekiz
- Rusya
- Suudi Arabistan
- Senegal
- Sırbistan
- Karadağ
- Singapur
- Slovenya
- Güney Afrika
- Sri Lanka
- İsviçre
- Tayland
- Tunus
- Türkiye
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
- Birleşik Krallık
- Özbekistan
- Vietnam
Samsung Galaxy S25 Slim Özellikleri
İnceliğiyle kendisine hayran bırakmaya hazırlanan telefonun 6,4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Kamera modülü dahil edildiğinde bile cihaz yalnızca 8,3 mm kalınlığında olacak. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon bu Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak cihazda 4.700 mAh ya da 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alabilir. Telefon güçlü donanım ve ince tasarımın yanı sıra 200 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerasıyla da öne çıkacak.
İddiaya göre telefonun ön yüzeyinde 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyafram değerine sahip bir adet kamera bulunacak.
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