Galaxy S25 Serisinin Tahmini Türkiye Fiyatını Hesapladık

Samsung, Galaxy S25 serisini tanıtmak için adeta gün sayıyor. S25, S25+ ve S25 Ultra isimli üç telefondan oluşacak seri 22 Ocak'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ve sonrasında tüm dünyada ön siparişe açılacak. Her ne kadar telefonun fiyatını öğrenmek için çarşamba gününü beklememiz gerekse de bazı sızıntılar bize erken ipucu veriyor. Biz de bu ipuçlarını birleştirerek Galaxy S25'lerin tahmini Türkiye fiyatlarını hesapladık.

Samsung Galaxy S25 Serisi Türkiye'de Kaç TL'ye Satılacak?

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:

Model Depolama Avrupa Fiyatı Samsung Galaxy S25 128 GB 900€ Samsung Galaxy S25+ 256 GB 1.159€ Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 1.459€

Peki buradan yola çıkacak olursak, bu telefonların ülkemizdeki fiyatı ne kadar olacak? İlk etapta 900 Euro'yu düz çevirerek 33 bin TL'yi bulabiliriz. Ancak Türkiye'de akıllı telefonlardan alınan vergiler işin içine gireceği için daha kapsamlı bir hesap yapmak gerekecektir. Doğru hesap ise aşağıdaki gibidir:

Model Vergi Türü Ücret Samsung Galaxy S25 Vergisiz Fiyat 32.898,40 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 329,00 TL TRT Bandrolü (%12) 3.987,30 TL ÖTV (%50) 18.607,40 TL KDV (%50) 11.164,40 TL Toplam Vergi (%50) 34.088,10 TL Tahmini Satış Fiyatı 66.986,50 TL

Gördüğünüz üzere ülkemizdeki vergileri eklersek sızıntılara göre Samsung Galaxy S25'in Türkiye satış fiyatı 66 bin 999 TL olacak. Ancak hatırlatmakta yarar var ki Samsung ülkemizde yerel fiyatlandırma yapmasıyla bilinen bir şirket. Bu nedenle çoğu telefonu Avrupa'dan ya da ABD'den daha ucuza satıyor.

Burada da benzer bir durum söz konusu olabilir. Ancak bunun için 22 Ocak'taki Unpacked etkinliğini beklememiz gerek. Merak edenler için diğer tüm Samsung Galaxy S25 serisi modellerinin sızıntılara dayandırılan vergiler dahil fiyatı ise şu şekilde:

Model Vergisiz Fiyat (€) Vergiler Dahil Fİyat (TL) Samsung Galaxy S25 900€ 66.986,50 TL Samsung Galaxy S25+ 1.159€ 86.263,60 TL Samsung Galaxy S25 Ultra 1.459€ 108.592,30 TL

Peki siz bu konu hakkında naler düşünüyorsunuz? Bu yıl bir amiral gemisi alacak olsanız bu Samsung mu yoksa Apple'a ait bir model olurdu? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.