iPhone 17 Air'in Görüntüleri Ortaya Çıktı! İnceliğiyle Hayran Bırakıyor

Yeni iPhone modelleri merak içerisinde beklerken heyecan seviyesini önemli ölçüde artıran bir gelişme yaşandı. iPhone 17 Air olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun görüntüleri gün yüzüne çıktı.

iPhone 17 Air'in Tasarımı Çok Konuşulacak

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile birlikte tanıtılacak olan iPhone 17 Air, inceliği ile kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone'un yaklaşık 5,5 mm kalınlığında olacağını öne sürdü. Daha önce telefonun 6 mm civarı kalınlığında olacağı söyleniyordu.

iPhone 17 Air 5,5 mm kalınlık ile şu ana kadarki en ince iPhone olacak. Bu ünvan şu anda 2014 yılında satışa sunulan iPhone 6'ya ait. Dönemin en popüler telefonlarından biri olan iPhone 6 modeli 6,9 mm kalınlığında.

iPhone 17 Air, eğer iddia doğruysa 7,8 mm kalınlığındaki iPhone 16'dan yaklaşık olarak yüzde 30, 8,25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden ise yüzde 33 oranında daha ince olacak.

Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni telefonun 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor. Bu, cihazın iPhone 16 Pro modelinden daha büyük bir ekran ile geleceği anlamına geliyor. Ekranda ayrıca Dynamic Island (Dinamik Ada) ve Face ID özelliklerinin yer alması bekleniyor.

Analist Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre alüminyum çerçeveye sahip telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. Pu'ya göre arka kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde olacak. iPhone 16 serisinde çift arka kamera tercih edilirken iPhone SE serisinde tek kameraya yer verilmişti.

Yeni iPhone modelinin ön yüzeyinde 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. iPhone 16 serisinde 12 MP ön kamera tercih edilmişti. Apple Intelligence ile beraber gelecek telefon 8 GB RAM'e sahip olacak.