Samsung'un Çok Güçlü Tableti Geekbench Testinde! Performansı Şaşırttı

Samsung'un çok güçlü işlemcisiye sahip tableti Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench testinde görüntülendi. Bununla beraber tabletin hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu. Tabletin testte ulaştığı puanlar şaşırttı.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

SM-X736B model numarasına sahip Samsung Galaxy Tab S11 Ultra modeli tek çekirdek testinde 1.420 puan, çoklu çekirdek testinde 5.312 puana ulaştı. Geekbench testinde tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Tabletin RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunması bekleniyor.

Test sonuçlarına göre tablette 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Mediatek Dimensity 9400+ bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra modelinde MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.8 GHz Cortex-X4, dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi ile gelecek tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. 14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip tabletin Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinmde 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Tanıtım Tarihi

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S11 Ultra eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi.