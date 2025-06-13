12 GB RAM'li vivo X200 FE Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Merakla beklenen vivo X200 FE modeli ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. X200 FE bu kez Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

vivo X200 FE Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

V2503 model numarasına sahip vivo X200 FE modeli tek çekirdek testinde 2.087 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.808 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 9300+ işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. vivo T4 Ultra'nın da aynı işlemciyle gelmesi bekleniyor.

vivo X200 FE Özellikleri

İddiaya göre 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile gelecek telefon ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megpaiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 sensörüne sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 sensörüne sahip periskop kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Peki, vivo X200 FE'nin fiyatı ne kadar olacak?

vivo X200 FE Fiyatı

vivo X200 FE modelinin 54.999 Hindistan rupisi (25.186 TL) fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

vivo X200 FE Tanıtım Tarihi

En iyi vivo telefonlar arasına katılmaya hazırlanan X200 FE modelinin 2025 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.