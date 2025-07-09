Samsung Galaxy Watch 8 Serisi Tanıtıldı: İşte Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Watch 8 serisi akıllı saat modellerini tanıttı. Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 Classic modellerinden oluşan bu seri, İkonik dairesel tasarımı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor. 7/24 kesintisiz sağlık takibi ve kişiselleştirilmiş sağlık koçu artık bileğinizde.

Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 Classic Tanıtıldı

Galaxy Watch 8 serisi, ekran teknolojisinde çığır açıyor. Önceki nesle göre yüzde 50 daha parlak olan Super AMOLED ekran, 3.000 nit tepe parlaklığı değeriyle güneş altında bile rahat okunabiliyor. Safir kristal cam koruması, çizilmelere karşı üstün koruma sağlıyor.

Performans tarafında 3nm teknolojisiyle üretilen Exynos W1000 işlemci göze çarpıyor. 5 çekirdekli yapıya sahip işlemci, 2GB RAM ile eşleşiyor. Kullanıcılar 32GB veya 64GB depolama seçenekleri arasından tercih yapabiliyor. Çift frekanslı GPS teknolojisi, şehir merkezlerinde bile hassas konum takibi yapıyor.

Pil ömrü konusunda da iddialı olan seri, model boyutuna göre 325mAh ile 445mAh arasında değişen batarya kapasitelerine sahip. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolan saatler, 5ATM + IP68 sertifikası ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardı ile suya ve darbelere karşı korumalı.

Samsung BioActive Sensör, sağlık takibinde yeni bir dönem başlatıyor. Optik biyo-sinyal sensörü, elektriksel kalp sinyali ve biyoelektrik empedans analizini tek ünitede birleştiren sensör, vücut sıcaklığı ölçümünden stres takibine kadar geniş bir yelpazede veri topluyor.

Uyku Koçluğu özelliği, kullanıcıların uyku düzenini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Koşu Koçu ise fitness seviyesini puanlayarak gerçek zamanlı rehberlik sağlıyor. Together özelliği ile arkadaşlarla rekabet ederek egzersiz yapmak mümkün. Yapay zeka destekli Enerji Skoru, günlük enerji seviyesinin kapsamlı bir analizini sunuyor.

Wear OS 6 işletim sistemi ve Google Gemini yapay zeka asistanı, akıllı saat deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Doğal dil işleme teknolojisi sayesinde sesli komutlar anında yerine getiriliyor. One UI 8 Watch arayüzü, Multi-Info Tiles ve Now Bar gibi yenilikçi özelliklerle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Bluetooth 5.3, Wi-Fi çift bant desteği ve NFC ile donatılan saatler, Android 12.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor. Temassız ödeme özelliği, günlük hayatı kolaylaştırıyor.

Galaxy Watch8 Serisi Türkiye Fiyatları ve Satış Detayları

Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Türkiye'de de teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Galaxy Watch 8 40mm modeli 11.999 TL, 44mm modeli ise 12.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Döner çerçeveli premium tasarıma sahip Galaxy Watch 8 Classic 46mm modeli 15.999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Outdoor tutkunları için özel olarak tasarlanan Galaxy Watch Ultra'nın Türkiye fiyatı ise 22.999 TL olarak belirlendi. Ön siparişler bugün itibarıyla başlarken, genel satış 1 Ağustos'ta başlayacak.

Galaxy Watch 8, 44mm ve 40mm boyut seçenekleriyle Koyu Gri ve Gümüş renklerde sunuluyor. Döner çerçeveli Galaxy Watch8 Classic ise 46mm boyutta Siyah ve Beyaz renk alternatifleriyle dikkat çekiyor. Outdoor severler için tasarlanan Galaxy Watch Ultra modeli ise Mavi Titanyum dahil üç farklı titanyum kaplama seçeneği ve en uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.