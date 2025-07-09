Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Samsung tarafından düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Flip 7 tanıtıldı. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Galaxy Z Fold 7 hem güçlü donanımı hem de şık tasarımıyla ilgi odağı hâline geldi.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Özellikleri

8,0 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Z Fold 7, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1968 x 2184 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite For Galaxy işlemcisinden alıyor. . 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy Z Fold 6'da Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Fold 7'de 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 4.400 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Türkiye Fiyatı