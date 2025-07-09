Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Samsung tarafından düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranın 120Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük sunduğu açıklandı.

Telefon gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Bu işlemci Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde tercih edilmişti.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Flip 7 FE'de 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB yer alıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 999 TL, 256 GB depolam alanına sahip sürümü ise 62 bin 999 TL'ye satılıyor.