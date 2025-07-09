Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Samsung tarafından düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Galaxy Z Flip 7'de güçlü donanım bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 4,1 inç büyüklüğündeki ikinci ekranın 120Hz yenileme hızı ve 948 x 1048 piksel çözünürlük sunduğu açıklandı.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Flip 7, gücünü Exynos 2500'ten alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.74 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Galaxy Z Flip 6'da Snadpragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonunda 12 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 4300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 66 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 74 bin 999 TL fiyat belirlendi.