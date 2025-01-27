Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Özellikleri Sızdırıldı! Kamerası Şaşırttı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Z Flip 7 modeli hakkında sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni sızıntı ile birlikte Galaxy Z Flip 7'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Peki, yeni katlanabilir telefon kamera konusunda beklentileri karşılayabilecek mi?

Samsung Galaxy Z Flip 7 Kamera Özellikleri

Samsung'un iki yeni Flip modelinin yolda olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. B7 kod adına sahip standart Galaxy Z Flip 7'nin yanı sıra B7R kod adlı daha uygun fiyatlı katlanabilir telefon yakında piyasaya sürülecek.

İki telefon hakkında hâlâ az bilgi mevcut ancak yaşanan yeni sızıntı standart Galaxy Z Flip 7 modelinde hangi kameraların yer alacağını gözler önüne serdi. Yeni katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Galaxy Z Flip 6 modelinde de 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kameranın kullanıldığını belirtelim. Maalesef ön kamera tarafında da bir değişiklik olmayacak. 10 megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı kamera yeni telefonda da kullanılacak.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa Galaxy Z Flip 7 kamera tarafında bir yenilik sunmayacak. Teknoloji devinin söz konusu telefonda fotoğraf ve videoların kalitesini artırmak için ProVisual Engine gibi yazılım iyileştirmeleri yapabileceği söyleniyor.

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