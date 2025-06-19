Samsung'un Yeni Katlanabilir Bombası: Galaxy Z Fold 7 Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 için geri sayım başladı. Hakkında bugüne kadar birçok detay sızdırılan cihazın şimdi de merakla beklenen tasarımı gün yüzüne çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 7 tasarımı!

Samsung Galaxy Z Fold 7 Tasarımı (İddia)

OnLeaks ve Android Headlines tarafından paylaşılan yeni görseller, Galaxy Z Fold 7’yi gözler önüne seriyor. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla Samsung, klasik tasarım çizgisini koruyor ancak bu kez şimdiye kadarki en ince Fold modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Selefi olan Fold 6, kapalıyken 12.1 mm kalınlığındaydı. Sızdırılan bu yeni görsellerde ise Fold 7’nin belirgin şekilde daha ince olduğu fark ediliyor. Elbette sadece görsellere bakarak net ölçü vermek zor. Ancak daha önce ortaya çıkan iddialar, cihazın açıkken 4 mm, kapalıyken ise yaklaşık 8.2 mm kalınlığında olacağını söylüyor.

Telefonun arka tarafındaki kamera modülünün selefine kıyasla daha belirgin bir çıkıntıya sahip olduğu hemen fark ediliyor. Bu modüldeki ana kameranın 200 MP çözünürlüğünde olacağı tahmin ediliyor. İddialara göre ana kameraya 12 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP telefoto lens eşlik edecek.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Tanıtım Tarihi

Samsung, Galaxy Z Fold 7 modelini 9 Temmuz'da New York'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bu lansmanda Galaxy Z Flip 7 ve yeni Galaxy Watch serisi de tüketicilerin karşısına çıkacak.

Öte yandan diğer büyük Android telefon üreticilerinden vivo ve Honor da haziran sonu ve temmuz başında yeni katlanabilir modellerini tanıtacaklar. Görünen o ki önümüzdeki haftalar, büyük bir rekabete sahne olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z Fold 7'dene beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.