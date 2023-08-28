Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri, büyük ekrana sahip katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda Samsung marka yeni telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2023 yılının temmuz ayında tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 5 modelinin ardından Galaxy Z Fold serisinin yeni modeli merak içerisinde beklenmeye başlandı. Ortaya çıkan bilgiler, söz konusu telefon hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza imkân tanıyor. Peki, Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy Z Fold 6 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 7,6 inç

: 7,6 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1812 x 2176 piksel

: 1812 x 2176 piksel Piksel Yoğunluğu : ?

: ? Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İkinci Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : ?

: ? İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz Çekirdek

: Sekiz Çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 10 MP

: 50 MP + 12 MP + 10 MP Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : ?

: ? Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : ?

: ? Suya Dayanıklılık : ?

: ? Batarya Kapasitesi : 4500 mAh

: 4500 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Kablosuz Şarj : ?

: ? Ağırlık: ?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer almaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yer alması bekleniyor. 4500 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı tahmin edilen cihaz serinin önceki modeli gibi 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Telefonun arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera yer alabilir. Peki, Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 6 Fiyatı

Teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy Z Fold 6 modelinin 1800 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî bir açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir fiyat ile piyasaya sürülebilir.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Çıkış Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Galaxy Z Fold 6 isimli modelin 2024 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı, çıkış tarihi ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.