Samsung'un Amiral Gemisinde Gizli Hazırlık Yapıldığı Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için Haziran 2025 güncellemesini yayınladı. İlk başta normal bir güvenlik yaması gibi görünen bu güncellemenin derinlerinde, One UI 8.0 beta sürecine ait detaylar bulundu. Güncellemeyle birlikte Galaxy S25 serilerinde One UI 8 beta sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı.

Samsung One UI 8.0 Beta Süreci İkinci Aşamaya Geçiyor Olabilir

Güncellemeden sonra Galaxy S25 serisi modellerin önyükleyici sürümleri de yükseltildi. "Bootloader" denilen önyükleyici, Galaxy cihazını kapalı konumdan açığa getirdiğinizde çalışan ilk yazılım. Önyükleyiciler bir kez yükseltildiğinde, eski sürüme geri dönmek gibi bir seçenek söz konusu olmuyor.

Güncellemeyle birlikte Galaxy S25 modellerinin bootloader versiyonu 4'e çıkarıldı. One UI 8.0 beta da aynı sürümde test ediliyor. Bu da, Samsung'un ikinci beta sürecini herkese açabileceğini gösteriyor.

Samsung'un uygun fiyatlı telefon serilerinin de yakın zamanda One UI 8.0 beta alacağı doğrulanmıştı.

One UI 8 Neler Sunuyor?

One UI 8.0 sürümünün getireceği bilinen özellikler şöyle:

Yapay zeka desteği

Now Bar ve Now Brief ile akıllı öneriler

QR kodla eş zamanlı ses paylaşımı

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