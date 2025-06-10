Samsung'un Amiral Gemisinde Gizli Hazırlık Yapıldığı Ortaya Çıktı
Samsung amiral gemisi serisi Galaxy S25'e Haziran güncellemesini sundu. Güncellemede yatan detaylar, One UI beta 8 sürecinin gizliden işlediğine işaret ediyor.
Samsung, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için Haziran 2025 güncellemesini yayınladı. İlk başta normal bir güvenlik yaması gibi görünen bu güncellemenin derinlerinde, One UI 8.0 beta sürecine ait detaylar bulundu. Güncellemeyle birlikte Galaxy S25 serilerinde One UI 8 beta sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı.
Samsung One UI 8.0 Beta Süreci İkinci Aşamaya Geçiyor Olabilir
Güncellemeden sonra Galaxy S25 serisi modellerin önyükleyici sürümleri de yükseltildi. "Bootloader" denilen önyükleyici, Galaxy cihazını kapalı konumdan açığa getirdiğinizde çalışan ilk yazılım. Önyükleyiciler bir kez yükseltildiğinde, eski sürüme geri dönmek gibi bir seçenek söz konusu olmuyor.
Güncellemeyle birlikte Galaxy S25 modellerinin bootloader versiyonu 4'e çıkarıldı. One UI 8.0 beta da aynı sürümde test ediliyor. Bu da, Samsung'un ikinci beta sürecini herkese açabileceğini gösteriyor.
Samsung'un uygun fiyatlı telefon serilerinin de yakın zamanda One UI 8.0 beta alacağı doğrulanmıştı.
One UI 8 Neler Sunuyor?
One UI 8.0 sürümünün getireceği bilinen özellikler şöyle:
- Yapay zeka desteği
- Now Bar ve Now Brief ile akıllı öneriler
- QR kodla eş zamanlı ses paylaşımı
- Quick Share
- Güvenli Klasör
- Dinamik duvar kağıtları
- Hava Durumu & Tarayıcı güncellemeleri
- Yenilenmiş hatırlatıcı uygulaması
- Geliştirilmiş bölmeli ekran (split-screen)
- Daha seri uygulama geçişleri
- Yeni hava durumu görünümü
One UI 8 Bu Modeller İçin Yolun Sonu Olacak!
Teknoloji devi Samsung, One UI 8 ile birlikte bazı cihazların güncelleme dönemini tamamlayacağını duyurdu. Listede tabletler ve popüler modeller de var.