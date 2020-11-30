Samsung, Note Serisine Veda Ediyor! İşte Son Note Modeli

Samsung Note 21 serinin son Note modeli olacak iddiaları teknoloji gündemini karıştırdı. Daha önce ortaya çıkan raporlarda Samsung'un Note serisini iptal edeceği ve tamamen Galaxy S ve Galaxy Z Fold modellerine yöneleceği bildirilmişti. Ancak şirket son bir Note modeli üzerinde daha çalışıyor olabilir.

Samsung, 2021 yılında Galaxy Note serisini son kez yenileme kararı aldı. Koreli medya kuruluşu ETNews'den gelen rapora göre Samsung, Galaxy Note 21 modeliyle bu seriye veda etmeye hazırlanıyor.

Bir süre önce Galaxy Note serisinin durdurulacağını ve Galaxy Z Fold 3'ün beklenenden daha erken geleceğini söylemiştik. Ancak ETNews raporuna göre Samsung, Note serisini bitirmek için son bir model daha geliştiriyor gibi görünüyor. 2021 yılından sonra Koreli teknoloji devinin ana modelleri Galaxy S ve Galaxy Z Fold serisi olacak.

(Samsung Galaxy Note 20 Ultra inceleme videomuzu izlemiş miydiniz?)

ETNews'e açıklamalarda bulunan sızıntı sahibi, "2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni Note serisinin yalnızca bir modelden oluşması muhtemeldir" dedi ve şöyle devam etti: "Samsung Electronics, 2021'in ikinci yarısında bir sonraki Note serisinden daha çok katlanabilir akıllı telefonlara odaklanacak."

Rapor, Samsung'un 2021'de birden fazla katlanabilir telefon piyasaya sürmeyi planladığını iddia ederek devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda Galaxy Z Fold serisinin üç farklı modelden oluşacağı öne sürülmüştü. Bu modellerin ismi ise Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold FE olabilir.

Samsung Note 21 serinin son Note modeli olacak

Samsung en nihayetinde Galaxy S modellerini de S Pen ile uyumlu hale getirmek ve Galaxy Note kullanıcılarını, katlanabilir modeli olan Galaxy Z Fold serisine geçirmek istiyor. Samsung'un ayrıca 2021'de beş adet akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı ve bunlardan en az ikisinin S Pen entegrasyonu ile geliştirdiği dile getiriliyor.

Koreli şirketin Galaxy S ve Galaxy Note serisini yeni bir isim altında birleştirmeyi düşündüğü de bildirildi, ancak bu konuda henüz daha fazla bilgiye sahip değiliz. Daha fazlasını öğrenmek için tüm gözler 14 Ocak'ta düzenleneceği düşünülen Galaxy S21 lansmanına çevrilmiş durumda. Peki ya siz Samsung'un Galaxy Note serisini iptal etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?