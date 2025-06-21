Samsung ve TSMC'ye Lisans İptali Şoku!

Yarı iletken üreticiliğinin dev isimleri Samsung, TSMC ve SK hynix, Amerikan üretim satış ekipmanı izinlerini kaybetmenin eşiğinde. Wall Street Journal ve Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) Müsteşarı Jeffrey Kessler, Çin'de faaliyet gösteren şirketlerin izinlerini iptal edeceklerini söyledi. ABD'nin uygulayabileceği yeni kısıtlamaların, Çin'in yerli ekipman üreticilerini güçlendirmesi gibi istenmeyen sonuçlar doğurabileceği konuşuluyor.

Kararın hayata geçirilmesi, ABD merkezli ekipman üreticileri olan Lam Research ve KLA Corp gibi şirketler için bir dönüm noktası olacak. Bu şirketler, Çin'deki çip fabrikalarına plazma oyma, film kaplama ve diğer üretim araçlarını satmak için artık doğrudan izin almak zorunda bırakılacak.

Karar Samsung ve TSMC'ye İletildi

Yarı iletken şirketlerine tanımlanan muafiyetler; şirketlerin Çin'deki yabancı yatırımcıların kontrolünde bulunan çip fabrikaları için lisans zorunluluğunu kaldırıyordu. Yani lisans olmadan da satış yapma fırsatları vardı. Özellikle de TSMC'nin üretim fabrikaları ve Samsung'un bellek üretimini gerçekleştirdiği yerlerde bu muafiyetler altından bile daha değerliydi. SK hynix'in tesisleri de aynı şekilde işliyor.

Kessler, bu üç şirkete de ulaştı ve muafiyetlerinin kaldırılabileceği ihtimalini duyurdu. Ancak kararın halen değerlendirme sürecinde olduğu ve resmiyet kazanmadığı biliniyor.

Çinli Üreticilerin Hızı Durdurulamıyor

Çinli firmalardan AMEC, ACM Research ve NAURA Group, geçen yıl %45'e varan gelir artışı elde etmişti. Çinli üreticilerin hızlı bir şekilde güç kazanması, ABD'li yetkililerin dikkatini çekmiş durumda. Eğer ihracatta bir kısıtlama olmazsa, firmaların üretim araçları, topraklarında faaliyet gösterdikleri Çin tarafından kolayca kopyalanabilir.

Çin bir süredir dışa bağımlılığını azaltmak üzere çalışıyor. Sırf bu yüzden nadir toprak elementlerinin ihracına lisans sınırlaması getirdi. ABD de muafiyetleri kaldırarak bu kararı dengelemeye çalışıyor.