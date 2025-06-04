TSMC, Diğer Çip Üreticilerinin Haysiyetiyle Oynadı

Tayvanlı çip üretim devi TSMC; hem üretim gücü bakımından, hem de yeni nesil teknolojisiyle sektörün kilit ismi haline geldi. Son dönemlerdeki yapay zeka trendini de yakalamayı başaran şirket, yapay zeka çipleri için iddialı bir açıklamada bulundu.

TSMC CEO'su C.C. Wei, yapay zeka çipi üretim yarışında diğer şirketlerin önünde olduklarını söyledi ve şöyle bir yorumda bulundu:

Şirketler dönüp dolaşıp bize gelecek. Kim kazanırsa kazansın, her daim üreten isim sonunda biz olacağız.

Böylesine iddialı bir yorum, halihazırda kendi çipini üretmeye çalışan Samsung ve Apple gibi diğer teknoloji devlerine direkt olarak imâda bulunuyor.

TSMC Vergi Tarifesi ve Krizlerden Etkilenmedi

TSMC, diğer şirketlerin zorlandığı engellere takılmıyor oluşuyla başarısından söz ettiriyor. Halihazırda Nvidia, Google ve daha birçok şirket, çip üretimi için TSMC'ye bel bağlamış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifeleri tüm dünyada zorluklara neden oldu, ancak TSMC'nin 2nm çip üretimindeki verim oranı buna rağmen düşmedi. Üstelik Arizona'da bulunan TSMC fabrikası tam kapasitede çalışmaya devam ediyor. Üstelik birkaç saatte fabrika kuracak kadar kaynağı mevcut.

TSMC'nin sonraki hedefi AI fabrikaları kurmak ve insansı robot üretimine başlamak. Nvidia gibi devlerle halihazırda kurulan sağlam ilişkilerin yanı sıra, gelişmiş üretim teknolojisi ve yüksek verimlilik oranları sayesinde TSMC bu kulvarda bir tekel haline geldi. CEO Wei, bu gerçeği bizzat kendisi itiraf etti.