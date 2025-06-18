Yeni Vision Pro Samsung'dan Geliyor: Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bir süredir sanal gerçeklik alanında önemli adımlar atmak için çalışmalar yürütüyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda yeni bir sanal gerçeklik başlığını bu yıl içinde tanıtacağını duyurmuştu. Ancak o tarihten bu yana geliştirme süreci devam etse de, Samsung XR olarak anılan bu cihaz için net bir çıkış tarihi paylaşılmamıştı.

Kısa süre önce ise merakla beklenen gerçeklik başlığı ile ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Apple Vision Pro’ya doğrudan rakip olması beklenen bu cihazın hem bazı teknik özellikleri hem de tanıtım ve satış takvimi gün yüzüne çıktı.

Samsung XR 29 Eylül 2025'te Tanıtılacak

Sektörel kaynakların haberine göre Samsung, yeni XR başlığını 29 Eylül 2025 tarihinde anavatanı Güney Kore’de düzenleyeceği özel bir, lansman etkinliğinde tanıtacak. Yeni ürün ilk olarak 13 Ekim’de yine Güney Kore’de satışa sunulacak. Takip eden süreçte cihazın Amerika başta olmak üzere küresel pazarlarda da kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor.

Bununla birlikte şirket, temmuz ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde de yeni Samsung XR ile ilgili bazı detaylara yer verecek. Şirket, etkinlikte cihazın bir prototipini sergileyecek ve bazı ilgi çekici özelliklerini açıklayacak.

Peki yeni Samsung XR neler sunacak? Aktarılan bilgilere göre Samsung, “Project Infinite” adı altında geliştirdiği bu yeni cihazla, Apple’ın Vision Pro’su ve Meta’nın Quest serisi başlıklarına güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Samsung XR Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devinin Google iş birliği ile geliştirdiği Samsung XR, kendisi için özel olarak tasarlanan Android tabanlı bir işletim sistemi ile çalışacak. Yeni cihaz bu sayede tüm Android telefon ve tablet uygulamalarıyla doğrudan uyumlu olacak. Ayrıca Samsung ve Google’a ait bazı özel uygulamalar da yeni sanal gerçeklik başlığında yerini alacak.

Donanım tarafında ise cihaz, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Söz konusu işlemci 16 GB RAM ile donatılacak. Görüntüleme için yüksek yenileme hızına sahip iki adet Micro OLED ekranı da Samsung XR'da göreceğiz.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden bazıları ise yapay zeka alanında olacak. 2024 Aralık ayında Google ve Samsung, yapay zeka özelliklerini donanım, yazılım ve içerik düzeyinde Android XR platformuna entegre ettiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda yeni Samsung XR'ın Gemini yapay zeka asistanının özel bir sürümüne sahip olması bekleniyor.

Yeni sanal gerçeklik başlığıyla ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik sınırlı olsa da, sektörden gelen değerlendirmeler oldukça iddialı. Uzmanlara göre, Samsung XR eğer Apple Vision Pro’ya kıyasla daha ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülürse, pazarda ciddi bir satış başarısı yakalayabilir.

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