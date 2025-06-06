"Ucuz" Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin fiyatı ortaya çıktı. Bir süredir katlanabilir akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkan şirket, bu sene uygun fiyatlı bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki bu modelin fiyatı ne kadar olacak. Her ne kadar telefonun tanııtılmasına daha bir aydan fazla olsa da ortaya çıkan sızıntılar bize fikir verdi ve biz de vergileri ekleyerek Türkiye fiyatını hesapladık.. İşte Samsung Galaxy Z Flip 7 FE fiyatı ve özellikleri!

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Samsung, Temmuz ayında New York'ta düzenleyeceği büyük Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin yanı sıra merakla beklenen Galaxy Z Flip 7 FE'yi de tanıtılacak. Katlanabilir ekran teknolojilerinde dünyanın en deneyimli şirketi olan Samsung'un uzun süredir böyle bir sürpriz yapacağı biliniyordu. Şimdi ise bu fiyat ortaya çıtkı.

Güney Kore medyasının iddiasına göre Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin fiyatı yaklaşık 1 milyon won olacak. Bu da 750 dolar altı olan tahminlerin tutacağını gösteriyor. Bu para güncel kur ile yaklaşık 29 bin TL ediyor. Ancak buna vergiler dahil değil. Vergiler dahil edildiğinde ise Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Türkiye fiyatı 59.045,80 TL oluyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Tutar (TL) Vergisiz fiyat 28.998,60 Kültür Bakanlığı (%1) 2090,00 TRT bandrolü (%12) 3.514,60 ÖTV (%50) 16.401,60 KDV (%20) 9.841,00 Toplam vergi (%103.6) 30.047,20 Tahmini Türkiye satış fiyatı 59.045,80

Elbette ki 59 bin TL pek de ucuz değil. Özellikle de geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Z Flip 6'nın 46 bin TL olduğunu göz önünde bulundurursak. Burada ise birkaç noktaya vurgu yapmak mümkün. Bunlardan ilki bunun bir sızıntı olması. Yani Samsung, Temmuz 2025'teki Unpacked esnasında daha düşük ya da daha yüksek bir fiyat açıklayabilir.

İkincisi ise bizim hesabımızın yerel fiyatlandırma faktörünü içermemesi. Samsung kuşkusuz yıllardır Türkiye'de en tüketici dostu fiyat politikaları benimseyen şirket. Örneğin Samsung Galaxy S24 FE, yurt dışında 649 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Bunun vergisiz hali bile 25 bin TL'yi aşıyor ve vergilerle 50 bin TL'yi bulması bekleniyor.

Ancak Samsung Türkiye, S24 FE'yi ülkemizde sanki hiç vergi yokmuş gibi ülkemizde 24 bin TL'ye satılıyor. Benzer bir yerel fiyatlandırma Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'de de uygulanabilir. Elbette ki tüm bunların cevabını bulmak için Temmuz ayındaki Unpacked etkinliğini beklemekten başka çaremiz yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Türkiye'de Galaxy S24 FE gibi bir yerel fiyatlandırmayla uygun fiyata satılır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.