Samsung'dan Müjde Geldi: Yapay Zeka Özellikleri Eski Serilere de Geliyor!

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi, daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vaat eden yapay zekâ destekli bir dizi özellik ile geliyor. Bu özellikler yeni telefonlara özel olsa da eski amiral gemisi serisi telefon sahipleri için de olumlu gelişmeler var.

Samsung'un Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet, TechRadar'a verdiği bir röportajda seçili bazı Samsung modellerinin de yapay zekâ özelliklerine kavuşacağını açıkladı.

Yapay Zeka Özellikleri Gelecek Samsung Modeller

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Tab S9

Bazı bölgelerde Samsung Galaxy S22 ile aynı işlemciye sahip olan Samsung Galaxy S23 FE'nin de bu uygulamaya dâhil olması kafa karışıklığını daha da artırıyor.

Samsung Galaxy S22 sahiplerinin eninde sonunda Galaxy AI'ya sahip olmaları mümkün olsa da Samsung somut bir zaman çizelgesi veya garanti sunmuş değil.

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