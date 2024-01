Selena Gomez Sosyal Medya Orucuna 18 Saat Dayanabildi!

Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in karıştığı Altın Küre dramasının ardından sosyal medyaya ara verdiğini duyurmuştu ancak ünlü isim, bir günden kısa bir süre içinde geri döndü.

Selena Gomez düzenli olarak sosyal medyaya ara veriyor ve hayranlarının yarattığı Altın Küre dramasının hedefi olduktan sonra sosyal medyaya bir süre ara vereceğini açıklamıştı ancak ünlü şarkıcının bahsettiği ara bir gün bile sürmedi.

Selena Gomez is back on Instagram, 18 hours after announcing a social media break. pic.twitter.com/QlNz2xomhF