Selena Gomez Sosyal Medya Orucuna 18 Saat Dayanabildi!

Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in karıştığı Altın Küre dramasının ardından sosyal medyaya ara verdiğini duyurmuştu ancak ünlü isim, bir günden kısa bir süre içinde geri döndü.

Selena Gomez düzenli olarak sosyal medyaya ara veriyor ve hayranlarının yarattığı Altın Küre dramasının hedefi olduktan sonra sosyal medyaya bir süre ara vereceğini açıklamıştı ancak ünlü şarkıcının bahsettiği ara bir gün bile sürmedi.

Selena Gomez'in Sosyal Medya Arası Bir Gün Bile Sürmedi

Selena Gomez is back on Instagram, 18 hours after announcing a social media break. pic.twitter.com/QlNz2xomhF — Selena Gomez Charts (@selenagchart) January 11, 2024

İki gün önce, "Bir süreliğine sosyal medyadan uzağım. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanıyorum." ifadelerini kullanan ünlü isim, tam 18 saat sonra sosyal medya platformuna geri dönerek şef Gordon Ramsay ile yeni yemek pişirme videosunun tanıtımını yaptı.

Selena Gomez, Instagram Hikâyeler üzerinden videodan bir kesit paylaşarak "Gordon Ramsay mutfağıma girdi ve bana harika bir kahvaltı burgerinin nasıl yapıldığını gösterdi." yazdı. Gordon'un YouTube kanalında paylaşılan klibin tamamında ise ikili Selena Gomez'in mutfağında birlikte lezzetli kahvaltıyı hazırlıyordu.

Bu olay sosyal medyada hızlıca ana gündem konusu hâline geldi. Kullanıcılar Selena Gomez'in bir gün bile sürmeyen arasını eleştirirken, "Belki sonraki arası bir saat sürer." gibi ifadeler kullandılar.

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