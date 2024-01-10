Instagram'dan Önemli Adım: 18 Yaş Altı Gençlere Sakıncalı İçerikleri Göstermeme Kararı Aldı!

Meta, Genç Kullanıcılar İçin İçerik Kısıtlamalarını Artırıyor Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, gençlere yönelik yeni güvenlik önlemleriyle beraber, uygulamalarında daha fazla içerik türünü gizleme kararı aldı.

Meta tarafından yapılan açıklamada, gençlerin uygulamalarda güvenli ve yaşlarına uygun bir deneyim yaşamalarının hedeflendiği ifade edildi.

30'dan fazla araç ve kaynak geliştirilerek gençleri ve ebeveynleri desteklemek amacıyla 10 yılı aşkın süredir içeriklere yönelik politikalar ve teknolojilerin geliştirildiği belirtilen açıklamada, gençlerin Instagram ve Facebook platformlarında karşılaştıkları içeriklere yönelik ek korumaların getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, düzenli olarak ergen gelişimi, psikolojisi ve ruh sağlığı uzmanlarıyla danışılarak gençlere uygun ve güvenli bir çevre yaratmaya odaklandıkları ifade edildi.

Kullanıcıların "kendine zarar verme" veya "yeme bozuklukları" ile ilgili içerik yayınladıklarında, ilgili uzman kuruluşların kaynaklarına yönlendirilmeye devam edileceği ve bu tür içeriklerin bulunmasının zorlaştırıldığı belirtildi.

18 yaşın altındaki gençlere yönelik bu değişikliklerin gelecek aylarda Instagram ve Facebook'ta tam anlamıyla uygulanacağı ifade edilen açıklamada, içerik öneri ayarlarının da gençler için daha sıkı hale getirildiği ve potansiyel hassas içeriklere karşı kullanıcıları koruma amacıyla güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, güncellemelerin gelecek haftalarda tüm kullanıcılara açılacağı belirtildi.