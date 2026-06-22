Bir Zamanlar İflasın Eşiğindeki Şirket, Samsung'u Ana Vatanında Yendi!

Bir zamanlar ağır borç yükü nedeniyle ayakta kalıp kalamayacağı tartışılan SK Hynix, bugün yarı iletken sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda. Şirket son dönemlerde özellikle yapay zekânın hız kazanmasıyla birlikte dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Kısa süre önce ise SK Hynix, en büyük rakibini geride bırakarak en değerli şirket olmayı başardı.

SK Hynix Piyasa Değeri Ne Kadar Oldu?

Yapılan açıklamaya göre SK Hynix, Güney Kore'nin en değerli şirketi oldu. Yarı iletken üreticisi şirketin hisseleri günü yüzde 5,6 yükselişle tamamlarken, toplam piyasa değeri 2.080,4 trilyon wona (yaklaşık 1,35 trilyon dolar) ulaştı. Samsung'un hisseleri ise yüzde 0,14 değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri 2.066,7 trilyon wona (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) düştü. Böylece SK Hynix, küçük bir farkla da olsa 2000 yılından bu yana zirvede yer alan Samsung'un liderliğini elinden almayı başardı.

Güney Kore borsası yarın Türkiye saatiyle 03.00'te açılacak ve 09.30'da kapanacak. Bu saatler aralığında gerçekleşecek işlemler iki şirket arasındaki liderlik yarışında yeni gelişmelere sebep olabilir. Zira şirketlerin piyasa değerleri hisse fiyatlarına bağlı. Bu nedenle SK Hynix'in liderliğini koruyup koruyamayacağı ya da Samsung'un liderliği geri alıp alamayacağını yarın göreceğiz.

SK Hynix Neden Yükseliş Gösterdi?

Peki SK Hynix neden son yıllarda bu kadar hızlı büyüdü? Bunun arkasındaki en büyük sebep yapay zekâda yaşanan patlama oldu. Son yıllarda yapay zekânın ciddi bir hız kazandığına hepimiz şahidiz. Bu ChatGPT gibi kullanıcı dostu uygulamaların ortaya çıkmasını sağlarken, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapılarında kullanılan belleklere olan talebi de ciddi oranda artırdı.

Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasında kritik rol oynayan bellekler ise SK Hynix'in uzmanlık alanı. Şirket özellikle yüksek performanslı donanımları ile teknoloji devlerinin en önemli tedarikçilerinden biri.

Bu büyüme şirketin hisse fiyatlarını da doğrudan yansıdı. SK Hynix'in hisse fiyatı bugün 2 milyon 919 bin won (yaklaşık 1.898 dolar). Bu rakam mayıs ayı sonunda 2 milyon 52 bin won (yaklaşık 1.335 dolar), yılın başında ise 677 bin won (yaklaşık 440 dolar) seviyesindeydi. Başka bir deyişle şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 331 değer kazandı.

SK Hynix Ne Zaman Kuruldu ve Nasıl Ortaya Çıktı?

SK Hynix, 1983 yılında günümüzün en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai tarafından kuruldu. O dönemde Hyundai Electronics Industries adıyla kurulan şirket, ilk yıllarında yarı iletken üretimine odaklandı. Zamanla bellek pazarında da önemli bir oyuncu hâline geldi. Ancak 2000'li yılların başında yaşanan küresel teknoloji krizi ve Hyundai'nin yüksek borç yükü nedeniyle şirket, 2001 yılında Hyundai'den ayrılarak Hynix Semiconductor adını aldı.

Bağımsızlığını kazandıktan sonra ciddi ekonomik zorluklar ile karşı karşıya kalan şirket, iflasın eşiğine kadar geldi. Hatta 2002 yılında ABD merkezli yarı iletken üreticisi Micron'a satılması bile gündeme geldi ancak bu gerçekleşmedi. 2012 yılına gelindiğinde ise firma, Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden SK Group tarafından satın alındı. Bu satın almanın ardından Hynix Semiconductor'ın adı SK Hynix olarak değiştirildi. SK Group çatısı altına girdikten sonra yatırımlarını artıran şirket, bugün gelinen noktada Güney Kore'nin en değerli şirketi unvanını kazandı.

Editörün Yorumu

Son dönemlerde SK Hynix, Micron, Samsung ve Sandisk gibi yarı iletken sektörünün önemli şirketlerini yakından takip ediyorum. Geçen yıl ve bu yılın başından bu yana ciddi bir büyüme kaydettiler. Bu durum hem şirketlerin dünyanın en değerli şirketleri sıralamasındaki konumlarını değiştirdi hem de yatırımcılarına dikkat çekici kazançlar sağladı. Önümüzdeki aylarda neler olacağını gerçekten merak ediyorum. Görünüşe göre firmalar arasındaki rekabet kızışacak.

Not: Bu haber, yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İçerikte yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.