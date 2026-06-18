Midjourney’den Çılgın İddia: Bu Teknolojiyle Ölümlerin Yüzde 30’u Önlenebilir

Yapay zeka ile görsel üretim denince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Midjourney, uzun süredir devam eden sessizliğini sürpriz bir proje ile bozdu. Herkes Midjourney'nin ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerin görsel üretme yeteneklerini gölgede bırakacak bir duyuru beklerken şirket sağlık endüstrisinde devrim yaratabilecek yeni bir proje ile karşımıza çıktı.

Midjourney Medical adında yeni bir birim kuran şirket, ultrasonik ses dalgalarıyla 60 saniyede MRI kadar detaylı vücut taraması yapabilen Midjourney Scanner'ı duyurdu. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Radyasyon var mı? Gerçekten MRI’ın yerini alabilir mi? Daha da önemlisi, bu teknoloji bugün kullanıma hazır mı? Gelin birlikte cevap arayalım.

Midjourney Medical Nedir?

Midjourney Medical, şirketin sağlık endüstrisinde yer almak için kurduğu yeni bir departman. Şirket bu birim altında yürütülen çalışmalarla yapay zeka teknolojilerini sağlık endüstrisinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Announcing a new division of Midjourney called "Midjourney Medical" pic.twitter.com/c14YcO6yaU — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Midjourney Medical, ilk etapta sağlık taramalarının yalnızca hastaneye gidildiğinde yapılan ciddi ve stresli işlemler olmaktan çıkarmak istiyor. Bunun yerine "spa" benzeri keyifli bir deneyim ile insanların Midjourney Scanner'ı kullanması planlanıyor.

Midjourney Scanner Nasıl Çalışıyor?

Midjourney’in anlattığı sisteme göre kullanıcı spa deneyimi sunan sıcak su dolu özel bir alana giriyor. Ardından tarama yaptıracak kişinin sensörlerle çevrili bir alanda durması bekleniyor. Bu sırada sistem ultrasonik ses dalgalarını kullanarak vücudu farklı açılardan tarıyor.

Şirket bu yaklaşımı klasik ultrason cihazlarından farklı olarak tüm vücut taramasına uyarlanmış bir ultrasonik görüntüleme sistemi gibi konumlandırıyor. Bazı kaynaklarda bu teknoloji için “Ultrasonik BT” ya da “Ultrasound CT” ifadeleri kullanılıyor. Buradaki temel fikir, tek bir noktadan görüntü almak yerine vücudu çok sayıda açıdan tarayarak 3D bir harita oluşturmak.

A technical dive inside our new "Midjourney Scanner" pic.twitter.com/wJBHz2O7ro — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Şirket bu sürecin 60 saniyeden kısa sürmesini hedefliyor. Yani kullanıcı suya giriyor, sensörlerle çevrili alandan geçiyor ve işlem tamamlanıyor. Teknik tarafta ise oldukça karmaşık bir yapı var. Midjourney’in açıklamasına göre sistemde yaklaşık yarım milyon küçük sensör bulunuyor.

Bu sensörlerin her biri hem ses dalgası gönderebiliyor hem de geri dönen sinyalleri dinleyebiliyor.Ses dalgaları suyun ve insan vücudunun içinden geçerken farklı dokulara göre değişiyor. Cilt, yağ, kas ve kemik gibi dokuların yoğunluğu ve sertliği birbirinden farklı olduğu için dalgalar da farklı şekilde geri dönüyor.

Sistem bu değişimleri ve terabaytlarca veriyi anlık analiz ederek vücudun iç yapısına dair görüntüler oluşturmaya çalışıyor. Midjourney’in iddiasına göre ortaya çıkan görüntüler MRI benzeri bir 3D vücut haritasına dönüşebiliyor. Hedeflenen çözünürlük ise milimetrenin altında.

Midjourney Scanner’da Radyasyon Var mı?

Bu haberle ilgili en önemli sorulardan biri bu. Çünkü insan vücudunu tarayan bir cihazdan bahsedildiğinde kullanıcıların aklına doğal olarak radyasyon geliyor. Midjourney’in anlattığı haliyle Scanner, X-ray ya da CT cihazları gibi iyonlaştırıcı radyasyon kullanmıyor.

Sistem ultrasonik ses dalgalarıyla çalışıyor. Bu açıdan bakıldığında cihazı klasik anlamda radyasyon yayan bir tarama teknolojisi olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu noktada MRI benzetmesini de doğru anlamak gerekiyor. MRI da iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz.

Ancak MRI’ın güvenlik protokolleri, kullanım sınırları ve dikkat edilmesi gereken durumları vardır. Yani bir teknolojinin iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaması, onun otomatik olarak hiçbir güvenlik sorusu taşımadığı anlamına gelmez. Ultrason tarafında da benzer bir durum var.

Tıpta ultrason uzun yıllardır kullanılıyor ve X-ray görüntüleme gibi iyonlaştırıcı radyasyon içermez. Bu yüzden gebelik dahil birçok alanda tercih edilen güvenli görüntüleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak burada yine dikkatli olmak gerekiyor.

Ultrasonik ses dalgaları yüksek seviyelerde ya da uygun olmayan koşullarda kullanılırsa dokularda ısınma gibi etkiler oluşturabilir. Bu nedenle tıbbi görüntüleme sistemlerinde güç seviyesi, maruziyet süresi, kullanım amacı ve güvenlik standartları büyük önem taşır.

Bu Cihaz Gerçekten MRI’ın Yerini Alabilir mi?

Şimdilik bunu söylemek için çok erken. Midjourney duyurusunda cihazın MRI’a benzeyen 3D vücut haritaları oluşturabileceğini söylüyor. Ancak bugünkü MRI sistemleri hastanelerde tanı süreçlerinin parçası olan, uzun yıllardır kullanılan ve tıbbi standartlardan geçmiş cihazlar.

Midjourney Scanner ise şirketin anlattığı kadarıyla halen araştırma ve geliştirme aşamasında olan yeni bir teknoloji. Bu nedenle kullanıma sunulmasını beklemek ve gelişimini gözlemlemek gerekir. Buradaki farkı iyi ayırmak gerekiyor. Midjourney’in hedefi sağlık taramasını daha hızlı, daha gündelik ve daha erişilebilir hale getirmek.

Ancak bu hedefin tıbbi gerçekliğe dönüşebilmesi için cihazın yalnızca etkileyici görüntüler üretmesi yetmez. Aynı zamanda güvenilir, tekrarlanabilir ve klinik olarak anlamlı sonuçlar vermesi gerekir. Midjourney Scanner gelecekte çok önemli bir sağlık teknolojisine dönüşebilir. Ancak bugün için “doktorları işsiz bırakacak” ya da “MRI’ı bitirecek”demekfazla iddialı olur.

Proje Ne Zaman Hayata Geçirilecek?

Midjourney’in açıkladığı plana göre şirket, geliştirme sürecine önümüzdeki 12 ay boyunca devam edecek. Bu doğrultuda İlk Midjourney Spa’nın 2027’de San Francisco’da açılması hedefleniyor. Bu alanlarda sıcak havuzlar, saunalar, soğuk su havuzları ve tarama yapılabilen özel bölümler bulunacak.

2028'de ise ABD'de daha fazla noktada hizmet verilmesi hedefleniyor. Asıl amaç ise 2031'e kadar dünya genelinde on binlerce tarayıcıyı kullanıma açmış olmak. Buradaki fikir oldukça farklı. Midjourney, sağlık taramasını insanların özellikle gitmek isteyeceği rahatlatıcı bir deneyimin parçası haline getirmek istiyor.

Kullanıcı spa'ya gidiyor, sıcak suya giriyor, dinleniyor ve bu sırada vücuduna dair kapsamlı bir veri arşivi oluşuyor. Bildiğiniz üzere pek çok kişi sağlık taramasını yalnızca bir sorun yaşadığında yaptırıyor. Midjourney’e göre ise bu teknoloji gelecekte sağlık sisteminin yükünü ciddi oranda azaltabilir.

Şirket, kullanımın yeterince yaygınlaşması durumunda gelecekte ölümlerin yüzde 30’unun ve sağlık harcamalarının yüzde 50’sinin önlenebileceğini öne sürüyor. Bu çok büyük bir iddia. Ancak burada da temkinli olmak gerekiyor. Erken teşhis birçok hastalıkta hayat kurtarıcı olabilir. Ancak sistemin ne kadar güvenilir olacağı şimdilik belirsiz.

Editörün Yorumu

Midjourney’in sağlık alanına girmesi açıkçası şaşırtıcı ama tamamen anlamsız değil. Çünkü yapay zeka çağında en değerli şeylerden biri veri. Sağlık tarafında ise veri çoğu zaman geç, pahalı ve sınırlı şekilde elde ediliyor. Bu veriyi gözlemlemek ve yorumlamak ise doktorlara kalıyor. Midjourney tam olarak bu soruna odaklanıyor.

Midjourney Scanner binlerce belki de milyonlarca farklı parametrelerdeki veriyi toplamayı, işlemeyi ve sonuca dönüştürmeyi hedefliyor. Bu bir insanın yapabileceğinden çok daha fazlası. Görünen o ki hemen olmasa da birkaç yıl sonra sağlık endüstrisi de yapay zekanın tekelinde olacak.