ChatGPT APK, gücünü yapay zeka teknolojisinden alan bir sohbet robotudur. Bir yapay zeka asistanı olarak sorularınıza cevap verebilmekte, matematik denklemlerini çözebilmekte ve daha birçok özelliği sizlere sunabilmektedir.

Görkem Gülen - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde yapay zekanın kat ettiği yol hepimizi şaşırtmaya devam ederken yapay zeka teknolojisinin kullanım alanları da her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Yapay zeka şirketi olan Open AI tarafından hazırlanan Chat GPT APK bu alandaki en özgün ve en popüler örneklerden birisi.

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Chat GPT AI With GPT-3, işini kusursuza yakın yapan bir sohbet robotu. Bunu yaparken Doğal Dil İşleme teknolojisini kullanarak insanların dillerini nasıl kullandıkları ve bunu konuşmaya nasıl aktardıkları konusundaki verileri işleyerek bir cevap sistemi oluşturuyor. Böylece sorularınıza ve isteklerinize hızlı ama doğal cevaplar oluşturabiliyor.

Uygulamayı fark kılan tek özellik sizinle sohbet edebilmesi değil. İhtiyacınız olduğunda sizin için zorlu bir matematik denklemini saniyeler içinde çözebilir, sizinle birlikte yaratıcı (şiir, hikaye) ve akademik metinler yazabilir, sizinle farklı dillerde konuşarak dil öğrenmenize yardımcı olabilir ve daha birçok konuda size büyük destek olabilir.

Tüm bunları yaparken sizi tanır, söylediklerinizi hatırlayarak kullanıcıya özgü güzel bir deneyim oluşturur. Böylece uygulamayı kişiselleştirebilme olanağını sizlere sunuyor.

Chat GPT AI With GPT-3 Özellikleri

Soru-Cevap özelliği

Matematik denklemleri çözebilme

Akademik ve yaratıcı metinler (film seneryosu, hikaye, şiir) oluşturabilme

Çeviri yapabilme

Hata ayıklama

Mevcut bir metni özetleyebilme ve anahtar kelimeleri tespit edebilme

Sınıflandırma

Önerilerde bulunanbilme

Yazılım geliştirme

ChatGPT APK'yı ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz gibi uygulama sizlere ChatGPT Pro adında ücretli bir üyelik sistemi de sunuyor. Bu üyelik sisteminin ücretleri ve avantajları ise şöyle:

Ücretli Sürüm Avantajları

Sınırsız kullanım

Reklamsız deneyim

Bütün özellikler açık kullanım

Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Ödeme Planları​

Haftalık: 174,99TL

Aylık: 439,99TL

Yıllık: 1099,99TL