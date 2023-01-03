ChatGPT APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici Social Media Apps & Games GmbH
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ChatGPT APK, gücünü yapay zeka teknolojisinden alan bir sohbet robotudur. Bir yapay zeka asistanı olarak sorularınıza cevap verebilmekte, matematik denklemlerini çözebilmekte ve daha birçok özelliği sizlere sunabilmektedir.
Günümüzde yapay zekanın kat ettiği yol hepimizi şaşırtmaya devam ederken yapay zeka teknolojisinin kullanım alanları da her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Yapay zeka şirketi olan Open AI tarafından hazırlanan Chat GPT APK bu alandaki en özgün ve en popüler örneklerden birisi.
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Chat GPT AI With GPT-3, işini kusursuza yakın yapan bir sohbet robotu. Bunu yaparken Doğal Dil İşleme teknolojisini kullanarak insanların dillerini nasıl kullandıkları ve bunu konuşmaya nasıl aktardıkları konusundaki verileri işleyerek bir cevap sistemi oluşturuyor. Böylece sorularınıza ve isteklerinize hızlı ama doğal cevaplar oluşturabiliyor.
Uygulamayı fark kılan tek özellik sizinle sohbet edebilmesi değil. İhtiyacınız olduğunda sizin için zorlu bir matematik denklemini saniyeler içinde çözebilir, sizinle birlikte yaratıcı (şiir, hikaye) ve akademik metinler yazabilir, sizinle farklı dillerde konuşarak dil öğrenmenize yardımcı olabilir ve daha birçok konuda size büyük destek olabilir.
Tüm bunları yaparken sizi tanır, söylediklerinizi hatırlayarak kullanıcıya özgü güzel bir deneyim oluşturur. Böylece uygulamayı kişiselleştirebilme olanağını sizlere sunuyor.
Chat GPT AI With GPT-3 Özellikleri
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Soru-Cevap özelliği
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Matematik denklemleri çözebilme
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Akademik ve yaratıcı metinler (film seneryosu, hikaye, şiir) oluşturabilme
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Çeviri yapabilme
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Hata ayıklama
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Mevcut bir metni özetleyebilme ve anahtar kelimeleri tespit edebilme
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Sınıflandırma
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Önerilerde bulunanbilme
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Yazılım geliştirme
ChatGPT APK'yı ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz gibi uygulama sizlere ChatGPT Pro adında ücretli bir üyelik sistemi de sunuyor. Bu üyelik sisteminin ücretleri ve avantajları ise şöyle:
Ücretli Sürüm Avantajları
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Sınırsız kullanım
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Reklamsız deneyim
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Bütün özellikler açık kullanım
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Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Ödeme Planları
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Haftalık: 174,99TL
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Aylık: 439,99TL
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Yıllık: 1099,99TL
Kusursuza yakın özgün yanıt sitemi
Yaratıcı içerik oluşturmaya izin vermesi
Yüksek seviyede özelleştirilebilmesi
Farklı dilde yanıt sistemi ile dil gelişimine katkı sağlaması
Kendini ara sıra tekrar etmesi