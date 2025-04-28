Snapdragon 8 Elite Gen 2 İçin Tarih Verildi — İşte Alacak İlk Telefonlar

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2 için bekleyiş hızlandı. Geçen yılın ekim ayında tanıtılan Snapdragon 8 Elite'in ardından bu sefer takvim öne çekildi. Weibo'dan sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 2; Eylül ayında resmen sahneye çıkacak.

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Sahnede İlk Xiaomi Telefonlar Olacak

Yeni nesil Snapdragon'un sahneye erken çıkması sürpriz değil, çünkü karşısında TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretilen bir diğer güçlü rakip, Dimensity 9500 var. Geçtiğimiz yıl Dimensity 9400'ün Snapdragon 8 Elite'den önce tanıtılması Qualcomm cephesinde işleri hızlandırmıştı.

Eylül ayında yapılacak duyurunun ardından, ekim ayında Snapdragon 8 Elite Gen 2'li ilk telefonlar raflarda yerini almaya başlayacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi Xiaomi yine sahnedeki ilk markalardan biri olacak. Çinli dev, bu yeni işlemciyi kullanan modellerini Snapdragon Summit'te tanıtmaya hazırlanıyor. Tabii sadece Xiaomi değil, bölgedeki diğer büyük üreticilerin de aynı dönemde yeni cihazlarını duyurması bekleniyor.

Pegasus Çekirdekli İşlemci

Şu an için işlemcinin tüm teknik detayları açıklanmış değil ama gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 2, 5.00GHz hızında çalışan yeni "Pegasus" çekirdekleri, 32MB L2 önbellek, LPDDR6 RAM desteği ve yepyeni Adreno 840 GPU ile gelecek.

Aynı 2+6 çekirdek yapısını koruyacak ama performans tarafında ciddi bir sıçrama yaşanacak. AnTuTu testlerinde 3.8 milyon puanı gördüğü iddia edilen yonga seti, mevcut Snapdragon 8 Elite'e kıyasla %40 daha yüksek bir performans sunacak.