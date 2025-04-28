RTX 50 SUPER Serisi Geliyor (Bu Nasıl VRAM Miktarı?)

Nvidia'nın RTX 50 serisi henüz tam anlamıyla oturmamışken, ortalık yeni bir söylentiyle karıştı. Gelen bilgiler, firmanın mevcut kartlarının üstüne bir de "SUPER" serisi eklemeye hazırlandığını gösteriyor.

Özellikle RTX 5080 SUPER ve RTX 5070 SUPER isimleri, Çin merkezli Chiphell forumlarında dikkat çekti. Görünen o ki Nvidia, bu yeni kartlarla hem yaşadığı stok sıkıntılarını hem de ilk çıkıştaki bazı teknik sorunları unutturmak niyetinde.

NVIDIA is preparing RTX 50 SUPER products?

- RTX 5080 SUPER 24GB

- RTX 5070 SUPER 18GBhttps://t.co/JIQtp65hGrhttps://t.co/VhW5DdIeCs — 포시포시 (@harukaze5719) April 28, 2025

24 GB ve 18 GB VRAM'li Modeller Yolda mı?

Ortaya çıkan dedikodulara göre RTX 5080 SUPER modeli tam 24 GB GDDR7 bellekle gelirken, RTX 5070 SUPER ise 18 GB GDDR7 belleğe sahip olacak. Hatta bu kartların tıpkı dizüstü versiyonu RTX 5090 gibi 3 GB'lık GDDR7 modüller kullanacağı konuşuluyor. Birkaç ay önce MSI tarafından sızdırılan 24 GB'lık RTX 5080 söylentileri de bu yeni SUPER serisinin bir ön habercisi olabilir.

Ancak performans tarafında büyük bir sıçrama beklememek gerektiği açık. Chiphell kaynaklı bilgiler, yeni SUPER kartların mevcut RTX 5080 ve 5070 modellerine kıyasla aşırı bir güç farkı sunmayacağını işaret ediyor. Esas fark VRAM kapasitesindeki artışta yatacak.

Özellikle RTX 5070 SUPER, 2K ve 4K oyun performansı için daha cazip bir alternatif haline gelebilir.

Foto: Chiphell forumda dönen dedikodular

Stok Problemi Devam Ediyor

Nvidia'nın bu yeni kartlarla birlikte stok problemlerini de çözmesi şart. Çünkü ilk çıkan RTX 50 serisi kartların bulunabilirliği oldukça sınırlıydı. SUPER serisinin başarısı, biraz da raflardaki yerini ne kadar hızlı alabileceğine bağlı olacak.

Tabii fiyatlar başka bir mesele. Dünya genelinde süren ticaret savaşları ve PC donanım maliyetlerindeki artış, Nvidia'nın fiyat politikasını zorlayabilir.

Özellikle 24 GB belleğe sahip RTX 5080 SUPER modeli, doğrudan oyuncular için olmasa da, AI ve diğer bellek yoğunluklu uygulamalar için önemli bir koz. RTX 5070 SUPER ise uygun fiyatlı ve güçlü bir seçenek olarak orta-üst segmentte kullanıcıların nezdinde önemli bir yere sahip olacak.