Android 15 Kaçıncı? En Popüler Android Sürümleri Açıklandı!

Teknoloji devi Google, en popüler Android sürümlerini açıkladı. Bu sayede geçen yılın Eylül ayında kullanıma sunulan Android 15 ile birlikte birçok versiyonun kullanım oranı belli oldu. Peki zirvede hangi sürüm var? İşte en popüler Android işletim sistemleri!

En Popüler Android Sürümleri (2025)

Google'ın paylaştığı verilere baktığımızda ilk sırada Android 14 (Upside Down Cake) sürümünü görüyoruz. Yüzde 27.4 kullanım oranına sahip bu sürüm, liderliği elinde tutuyor. Onu yüzde 16.8 ile Android 13, yüzde 15.9 ile Android 11 ve yüzde 12.8 ile Android 12 takip ediyor.

Android 10 ve Android 9, sırasıyla yüzde 10.2 ve yüzde 5.8 kullanım oranlarıyla beşinci ve altıncı sıradaki yerlerini koruyor. Hemen ardından Android 15 yüzde 4.5'lik payla yedinci sırada karşımıza çıkıyor. Henüz en yeni sürüm olduğu için önceki versiyonlar kadar geniş bir dağıtıma ulaşmadığını unutmamak gerekiyor. Oran zaman geçtikçe artacaktır.

En popüler Android sürümleri şu şekilde sıralandı;

Android Sürümü Kullanım Oranı 14 / Upside Down Cake 27.4% 13 / Tiramisu 16.8% 11 / Red Velvet Cake 15.9% 12 / Snow Cone 12.8% 10 / Quince Tart 10.2% 9 / Pie 5.8% 15 / Vanilla Ice Cream 4.5% 8.1 / Oreo 3.0% 8 / Oreo 1.0% 6 / Marshmallow 0.7% 7.1 / Nougat 0.6% 7 / Nougat 0.6% 5.1 / Lollipop 0.5% 5 / Lollipop 0.1% 4.4 / KitKat 0.1%

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android cihazınızda hangi sürümü kullanılıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.