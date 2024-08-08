Şok'ta iPhone 11 ve PS5 Slim Satılacak: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!
Şok'ta iPhone 11 ve PlayStation 5 Slim satışa sunulacak. Hafta sonu Şok marketlerde göreceğimiz telefon ve konsol uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Şok, iOS telefon ve yeni nesil oyun konsolu satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şok'ta bu hafta sonu uygun fiyata iPhone 11 ve PlayStation 5 Slim satılacak. Bunların yanı sıra Xiaomi M Box 4K 2. nesil ve daha pek çok ürün de Şok marketlerde yerini alacak.
Şok'ta PlayStation 5 Slim ve iPhone 11 Ne Kadar Fiyata Satılacak?
iPhone 11 modeli 21 bin 999 TL, PlayStation 5 Slim konsolu ise 20 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. Yeni nesil oyun konsolu ve iPhone 11 modelinin satışları 10-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Şok'ta satılacak PS5 Slim'in dijital sürümü yalnızca bir adet DualSense ile birlikte geliyor. 2 yıl garantili olan konsol 1 TB depolama alanına sahip. Konsolun Türkiye geneli stok miktarı 265 adet ile sınırlı olacak.
Şok'ta satılacak iPhone 11 modeli 64 GB depolama alanına sahip. 2 yıl garanti sunan telefonun Türkiye geneli stok miktarı 79 adet ile sınırlı olacak.
Şok'ta ayrıca Xiaomi M Box 4K 2. nesil de satılacak. Bu cihaz 2 bin 99 TL fiyat etiketine sahip olacak. Şok'ta satışa sunulacak diğer ürünlerin bir kısmı ise şu şekilde:
- T900 Ultra 2 akıllı saat: 799 TL
- MGM M6 akıllı bileklik: 299 TL
- Samsung 55CU8100 4K 55" uydu alıcılı akıllı LED TV: 23.699 TL
- Samsung 65CU7000 4K 65" uydu alıcılı akıllı LED TV: 26.999 TL
- MGM 20W USB-C güç adaptörü: 399 TL
- Altus tezgâh altı mini buzdolabı: 6.199 TL
- Samsung 9 kg çamaşır makinesi: 15.999 TL
- Hoover 9 kg kurutma makinesi: 15.999 TL
- Samsung 11 kg çamaşır makinesi: 18.999 TL
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