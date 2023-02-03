iPhone 11 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Serinin en çok tutan modeli iPhone 11, hala en popüler akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Özellikle kompakt yapısıyla hem performans hem görünüm açısından başarılı olan iPhone 11 diğer cihazları arkasında bırakmaya devam ediyor. Peki, iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 2023’te alınır mı? İsterseniz gelin beraber bu sorulara cevap arayalım.

iPhone 11 Özellikleri Neler?

İşlemci: Apple A13 Bionic

Ekran: 6.1 inç

Ekran yenileme hızı: 60 Hz

Batarya: 3110 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 12 MP

En son güncellenebilir işletim sistemi: iOS 16

2019 yılında hayatımıza giren ve serinin en iyi modellerinden olan iPhone 11, hala başarılı bir performans sergiliyor. Öyle ki ülkemizde ve dünyada birçok kişi 11 modelini kullanıyor.

iPhone 11’de parmak izi okuyucusunun bulunmaması ve düşük batarya gücüne sahip olması dezavantaj yaratabiliyor. Fakat, parmak okuyucu yerine Face ID bulunuyor. iOS işletim sistemi cihazlarda aynı zamanda batarya erken bitiyor olsa da Android telefonlara kıyasla daha başarılı bir performans sergiliyor.

Çift hat desteği bulunan iPhone cihazlarda uzun bir süredir kulaklık girişi (Jak girişi) bulunmuyor. Bu kimi zaman dezavantaj olabiliyor. Çünkü hem şarj hem de kulaklık için tek bir yer bulunuyor. Tabii günümüzde Bluetooth kulaklıklar tercih edilse de kablolu kulaklık kullanan kişi sayısı da olduça fazla.

iPhone 11, iOS 13 ile gelmiş olsa da iOS 16’ya yükseltilebiliyor. Bu sayede son sürüm işletim sistemini Apple severler rahatlıkla kullanabiliyor. İşlemci bakımından da gayet başarılı duran model 6 çekirdek ile karşımıza geliyor. Peki, tüm bunlara karşılık olarak iPhone 11 2023 yılında da satın alınır mı?

iPhone 11 Fiyatı Ne Kadar?

Apple’ın kendisi artık sıfır iPhone 11 satmıyor. Bu sebeple satın almak için tek seçenek olarak online veya teknoloji mağazaları kalıyor. iPhone 11 fiyatı en ucuz 16.449 TL olarak online satış mağazalarından bulunuyor.

Önceden alan insanlar veya işletmeler iPhone 11’i yaklaşık olarak 17 bin TL’ye satıyor. Son olarak iPhone 11 fiyatlarının renk ve güncel dolar kuruna göre güncellenebileceğini unutmamanızda yarar var.

iPhone 11 2023’te Satın Alınır mı?

"iPhone 11 2023’te satın alınır mı?" sorusunun cevabı duruma göre farklılık gösterebilir. Ancak çok eski bir model olmaması tercih edilebilirliğini koruyan bir etken. Bu durum "iPhone cihazlar uzun süreli kullanılabilen cihazlar olduğu için neden alınmasın?" sorusunu da beraberinde getiriyor.

İlerleyen zamanlarda iPhone 11 diğer cihazlar gibi güncellemelere kapalı olabilir. Henüz bu konuda belirli bir tarih yer almasa da yakın zamanda olacak gibi de durmadığını söyleyebiliriz. Şu an için güncelleme olmaya devam ettiği için ve fiyat performans iPhone modellerinden biri olduğundan dolayı satın alınabilir.

iPhone 11 Pro Özellikleri

Ekran: 5.8 inç

RAM: 4 GB

Batarya: 3046 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP +12 MP

Ön kamera: 12 MP

En son güncellenebilir işletim sistemi: iOS 16

iPhone 11'e göre 11 Pro çok daha fazla kamera ile karşımıza çıkıyor. Ancak dezavantaj kısmına bakacak olursak küçük bir ekranla karşımıza geliyor. Aynı zamanda 11'de olduğu gibi sadece tek bir şarj - kulaklık girişi bulunuyor.

Kulaklık için ya şarj girişi kullanılacak ya da Bluetooth'lu kulaklık tercih ediliyor. Geçmişten günümüze iPhone modelleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri olan 11 Pro düşük bir batarya gücüne sahip.

iPhone 11 Pro Fiyat Ne Kadar?

iPhone 11 Pro fiyatı 18.099 TL’dir. Her ne kadar üst modelleri daha yüksek fiyat aralıklarına sahip olsa da bu cihazın da fiyatı oldukça yüksek. Ancak buna rağmen oldukça başarılı bir telefon modeli olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ayrıca fiyatlar renk ve dolar kuruna göre değişkenlik gösterebiliyor.

iPhone 11 Pro Satın Alınır mı?

11 serisine kıyasla daha gelişmiş bir model arıyorsanız ve 11 almak ilk seçeneğiniz değilse 11 Pro modeli satın alınabilir. Günümüze kıyasla oldukça başarılı olan model, amiral gemisi iPhonelar arasında yer alıyor.

iPhone 11 Pro Max Özellikleri

Ekran: 6.5 inç

RAM: 4 GB

Batarya: 3969

Kamera: 12 MP + 12 MP +12 MP

Ön kamera: 12 MP

En son güncellenebilir işletim sistemi: iOS 16

4 GB RAM bulunması ve daha fazla batarya ömrünün olması Pro Max için yakışık durduğu söyleyebiliriz. 3 kamerası ve toplamda 4 kamerası olan 11 Pro Max bir telefon için gayet yeterli düzeyde gözüküyor.

6.5 inç ekrana sahip olan 11 Pro Max modeli her zamanki modellerden farklı olarak iPhone'a bir yenilik katıyor ve dev bir ekran ile geliyor. Tablet boyutunda olan ekran, kimileri için pek tercih edilmese de bazıları için vazgeçilmez haline gelebiliyor.

iPhone 11 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 11 Pro Max fiyatı 19.949 TL olarak satışa sunuluyor. Güncel fiyat kuru dolar ve renk seçimine göre değişkenlik gösterebilir ve aynı zamanda sıfır modelini bulmak kullanıcılar için zor olabilir.

iPhone 11 Pro Max Satın Alınır mı?

Büyük ekran seven kullanıcılar için alınabilecek iPhone telefonlar arasında Pro Max modelleri bulunuyor. Eğer yüksek seviyede bir işlemci ve ekran istiyorsanız ikisininde bir arada bulunduğu Pro Max modellerini tercih etmelisiniz.

iPhone 11 özellikleri ve 2023’te satın alınır mı? konusuna değindiğimiz içeriğimizde sizler için bilgilendirmler yaptık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.