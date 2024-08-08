Instagram ve Roblox'un Ardından TikTok da mı Kapanıyor? Açıklama Geldi!

Geçen hafta Instagram'ın ve dün Roblox'un kapatılmasının ardından gözler TikTok'a çevrildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman son yaptığı açıklamada vatandaşların sosyal medya platformunun kapatılmasını istediğini dile getirdi. Peki, TikTok gerçekten kapatılacak mı?

TikTok Türkiye'de Kapatılacak mı?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'un Türkiye için ulusal bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Platformda yapılan paylaşımların tuhaf ve gerçeklikten uzak olduğunu dile getiren Yayman, bunları onaylamanın asla mümkün olmadığını ifade etti.

TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı konusuna da değinen Yayman, platforma erişim engeli getirilmesi konusunda komisyon olarak bir tavırlarının olmadığını söyledi ve topun Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) olduğunu vurguladı.

Bu konuyu biraz daha açan komisyon başkanı, siyasetin milletle birlikte yapıldığının altını çizerek vatandaşların TikTok'un kapatılmasını istediğini belirtti.

TikTok, son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sarılma akımıyla gündemde. Birçok kullanıcı, bu kapsamda yapay zeka kullanarak Atatürk'e sarıldıkları videoları paylaşıyor. Bu paylaşımlar, bazı kişilerden beğeni toplarken, bazılarından ise ülkemizin kurucusuna saygısızlık yaptıkları gerekçesiyle sert tepkiler alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok kapatılmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!