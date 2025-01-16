Şok, Çok Ucuz Projeksiyon Cihazı Satıyor! Android ve iOS ile Uyumlu

Şok, ucuz projeksiyon cihazı satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şok marketlerde Android ve iOS cihazlar ile uyumlu NPO NP315Plus satılıyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan cihaz özellikleriyle dikkat çekiyor.

Şok'ta Satılan Projeksiyon Cihazının Fiyatı Ne Kadar?

Şok'ta bu hafta NPO NP315Plus isimli projeksiyon cihazını 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Projeksiyon cihazının Türkiye geneli stok miktarı 20 adet ile sınırlı. Peşin fiyatına 6 taksit imkânı da mevcut.

NPO NP315Plus Projeksiyon Cihazının Özellikleri

Gücünü dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemcisinden ve Mali-G31 GPU'dan alan projeksiyon cihazı, 1500:1 kontrast oranı ve 1280 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz bağlantı tarafında Wi-Fi 2.4G/5G ve Bluetooth 4.1 desteğine sahip.

200 ANSI lümen parlaklık ile dikkat çeken cihazda 1 GB RAM ve 8 GB depolama mevcut. Bir adet USB, bir adet HDMI bir adet ses portlarını içeren ürün 360 derece döndürebiliyor.

Şok'ta Havit PJ207 Prime Opal Projeksiyon Cihazı da Satılıyor

110 ansi lumen parlaklık, 1920 x 720 piksel çözünürlük ve 40 bin saat lamba ömrü sunan Şok'ta Havit PJ207 Prime Opal 2 bin 399 TL fiyat etiketine sahip. Projeksiyon cihazının Türkiye geneli 200 adet ile sınırlı olduğunu belirtelim.

460 gram ağırlığı sayesinde kolayca taşınabilen Havit PJ207 Prime Opal isimli modelde Isı kontrol teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, projeksiyon cihazının aşırı ısınmasını önlüyor. Android 9 işletim sistemi ile beraber gelen cihaz 154 x 131 x 62,8 mm boyutlarında.

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