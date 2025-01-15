Honor'un Eş Zamanlı Çeviri Destekli Yeni Kablosuz Kulaklığını Tanıttı

Çin merkezli teknoloji devi Honor, uygun fiyatlı akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı bileklik, saat ve tabii ki kablosuz kulaklıklarıyla da pek çok kişinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Ünlü şirket son olarak, Honor Earbuds Open isimli yeni modelini tanıttı.

Yeni kablosuz kulaklık, açık tasarımı, aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü, güçlü ses özellikeri ve yapay zeka desteği sayesinde piyasadaki diğer modellerden sıyrılmayı başarıyor.

Honor Earbuds Open Özellikleri

Yeni Honor Earbuds Open, günümüz kulak içi kulaklıklardan farklı olarak açık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Kulak çevresini saran nikel titanyum malzemeli bağlantı köprüsü ile düşmeleri ve sallanmaları önleyen cihaz, spor ve yürüyüş gibi aktiviteler için gayet uygun bir yapıya sahip.

Teknik özellikler bakımından dolu dolu bir kulaklık olan Earbuds Open, yapay zeka desteği sayesinde konuşmalar sırasında gerçek zamanlı tercümeler yapabiliyor. Cihaz, sağladığı çift dilli iletişim özelliği sayesinde derslerde ya da toplantılarda kullanıcın imdadına yetişiyor. Ek olarak ANC özelliği de kulaklıkta mevcut.

Bluetooth 5.2 ile eş zamanlı olarak iki cihaza bağlanabilen kulaklık, tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusuyla birlikte bu rakamın 22 saate kadar yükseldiğini belirtelim. Cihaz, uzun pil ömrünün yanı sıra hızlı şarj olmasıyla da dikkat çekiyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saat boyunca kullanım sunan Eurbuds Open, 110 dakikada tam şarj oluyor. Honor kulaklığın fiyatını 155 dolar olarak açıkladı.

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