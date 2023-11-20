SpaceX, Starship Fırlatışının Çarpıcı Görüntülerini Paylaştı!

SpaceX, Cumartesi günü gerçekleştirdiği ikinci test uçuşu sırasında gökyüzüne doğru yol alan Starship roketinin bazı çarpıcı görüntülerini yayınladı.

Görüntüler, dünyanın en güçlü uzay aracı SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisindeki fırlatma rampasından fırlatılırken ve havadaki görüntülerini içeriyor.

Nisan ayındaki ilk test uçuşunun aksine, bu kez ikinci aşama Starship uzay aracı uçuşun yaklaşık 2 dakika 50. saniyesinde Super Heavy güçlendiricisinden başarılı bir şekilde ayrıldı.

Starship Test Uçuşundan Çarpıcı Görüntüler

The world’s most powerful launch vehicle ever developed, powered by 33 Raptor engines, lifting off from Starbase pic.twitter.com/PqynIneFln — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2023

Ancak yaklaşık 30 saniye sonra birinci kademe güçlendirici SpaceX'in "planlanmamış hızlı sökülme" olarak tanımladığı olayı yaşadı ve herkesin bildiği üzere patladı.

Kayıplara rağmen, SpaceX test görevini aşama ayrılmasını sağladığı ve Nisan ayındaki denemeden daha uzun sürdüğü için başarılı olarak değerlendirdi. Mühendisler şimdi Cumartesi günkü uçuşu her yönüyle inceleyerek iyileştirmeye çalışacaklar.

NASA, SpaceX'in Starship üzerindeki çalışmalarını büyük bir ilgiyle izliyor. Öyle ki NASA, hâlihazırda 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III görevinde iki astronotu Ay yörüngesinden Ay yüzeyine taşımak için Starship uzay aracının modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanmak üzere SpaceX ile bir anlaşma imzalamış durumda.

Peki siz SpaceX ve Starship'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.