SpaceX, Starship Fırlatışının Çarpıcı Görüntülerini Paylaştı!

SpaceX, Cumartesi günü gerçekleştirdiği ikinci test uçuşu sırasında gökyüzüne doğru yol alan Starship roketinin bazı çarpıcı görüntülerini yayınladı.

Görüntüler, dünyanın en güçlü uzay aracı SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisindeki fırlatma rampasından fırlatılırken ve havadaki görüntülerini içeriyor.

Nisan ayındaki ilk test uçuşunun aksine, bu kez ikinci aşama Starship uzay aracı uçuşun yaklaşık 2 dakika 50. saniyesinde Super Heavy güçlendiricisinden başarılı bir şekilde ayrıldı.

The world’s most powerful launch vehicle ever developed, powered by 33 Raptor engines, lifting off from Starbase pic.twitter.com/PqynIneFln