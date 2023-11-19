SpaceX'in Starship Roketi Test Uçuşunda Kayboldu: En Sonunda Patladı!

Elon Musk yönetimindeki Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bir talihsizlik yaşadı. Şirketin dev roketi Starship, ikinci test uçuşunda kayboldu. Uçuş testinde başarılı kalkışın ardından fırlatmanın sekizinci dakikasında roketle bağlantı kesildi.

Pasifik Okyanusu'na İnmesi Bekleniyordu!

SpaceX, en büyük roketi Starship'i ABD'nin Texas eyaletinde ikinci kez insansız test uçuşuna tabi tuttu. Roketin 240 kilometre irtifaya çıkması ve kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapması hedefleniyordu.

Starship kalkış sonrasında "MaxQ" olarak bilinen azami dinamik basınç eşiğini de başarıyla geçse de fırlatmanın sekzinci dakikasında merkez ile bağlantısı kesildi. SapaceX ise uçuş sonlandırma sisteminin etkinleştirildiğini ve roketin güzergâhının dışına çıkmasının engellendiğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise 'aracın kaybıyla sonuçlanan' bir kazanın (patlama) meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken SpaceX mühendislerinden John Insprucker patlamanın ardından şöyle bir açıklama yaptı:

“Bu denemeleri ders almak ve hatalarımızı görmek adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirilen denemede roketin 33 motoru da fırlatma esnasında başarılı şekilde çalıştı. Uçuşun ikinci aşamasında gerçekleştirilen patlamanın, otomatik uçuş sonlandırma sisteminin devreden çıkmakta gecikmesine bağlı olarak gerçekleştiğine inanıyoruz.”

121 metre uzunluğundaki Starship'in nisan ayında yapılan ilk uçuş testi de 4 dakika sürmüş ve roket infilak ederek Meksika Körfezi'ne düşmüştü. İkinci test uçuşunda da aksilikler yaşanan roketin uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde etmesi hedefleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.