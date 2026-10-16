Steam'de Kâbus Bitiyor: DLC Gelince Başarım Oranınız Düşmeyecek

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Valve, Steam'in başarım sistemini köklü şekilde değiştiren Başarım Setleri özelliğini kullanıma sundu. Şirket yeniliği 15 Ekim 2026'da Steam istemcisinin beta sürümüne ekledi. Özellik oyuncuların en büyük şikâyetlerinden biri olan "DLC gelince yüzde 100'ün bozulması" sorununu çözmeyi hedefliyor.

Steam Başarım Setleri Ne İşe Yarıyor?

Steam'deki başarımlar bugüne kadar her oyunda tek bir uzun liste olarak duruyordu. Bir oyuna sonradan DLC geldiğinde yeni başarımlar da bu listeye ekleniyor ve yıllar önce yüzde 100'e ulaşan oyuncuların tamamlama oranı birden düşüyordu.

Yeni sistemde geliştiriciler başarımları amaçlarına göre setlere ayırabiliyor. Ana oyunun başarımları bir sette, DLC başarımları başka bir sette duruyor. Steam ana oyun setlerini mavi, DLC setlerini mor renkle gösteriyor. Sahip olmadığınız bir DLC'nin seti genel ilerlemenize de sayılmıyor.

Steam Başarım Setleri Neleri Değiştiriyor?

Valve'ın duyurusuna göre her setin kendi ilerleme çubuğu bulunuyor. Bir setteki bütün başarımları açan oyuncunun profiline set tamamlama kupası ekleniyor. Geliştirici o sete daha sonra yeni başarım eklese bile bu kupa profilde kalmaya devam ediyor.

Geliştiriciler ayrıca şu düzenlemeleri yapabiliyor:

Tek oyunculu ve çok oyunculu başarımları ayrı setlere bölmek. Böylece yalnızca hikâye modunu oynayan bir oyuncu da kendi setini tamamlayabiliyor.

Cadılar Bayramı gibi etkinlikler için sezonluk setler açmak.

Artık kazanılamayan tek tek başarımları ya da setlerin tamamını arşivlemek.

Yenilenen başarım sayfasında ilerlemenizi en fazla üç arkadaşınızla karşılaştırabiliyor, nadir başarımları ve tamamlanan setleri görebiliyorsunuz. Valve'ın paylaştığı görsellerde Portal 2, PowerWash Simulator 2 ve DREDGE'in setlere ayrılmış başarımları bulunuyor.

Steam Başarım Setleri Nasıl Denenir?

Özellik 15 Ekim 2026 itibarıyla yalnızca Steam istemcisinin beta sürümünde ve az sayıda oyunda çalışıyor. Denemek için Steam istemcisinde Ayarlar > Arayüz bölümündeki istemci beta katılımı seçeneğinden "Beta Update" seçeneğini işaretleyip istemciyi yeniden başlatmak yeterli. Setlerin bir oyunda görünmesi için o oyunun geliştiricisinin başarımlarını güncellemesi gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bir oyunu yıllar önce yüzde 100 bitirip yeni bir DLC yüzünden profilinde yarım kalmış gören her oyuncu bu yeniliği bekliyordu; bunu Valve'ın son yıllardaki en isabetli kararlarından biri olarak görüyorum. Tek oyunculu ve çok oyunculu başarımların ayrılması da sunucuları kapanan oyunlarda yaşanan "yüzde 100'e asla ulaşamama" sorununu çözebilir. Yine de özelliğin işe yaraması geliştiricilerin eski oyunlarını güncellemesine bağlı. Deneme sürümündeki istemcide küçük hatalarla karşılaşmayı göze alıyorsanız betaya geçip setleri şimdiden incelemenizi öneririm.