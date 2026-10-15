Epic Games'in Yapay Zekâyla Yazılan Yeni Launcher'ı Tepki Çekti
Epic Games, yapay zekâ yardımıyla yazdığı yeni launcher'ı önizlemeye açtı ve Steam'den hızlı olduğunu iddia etti. Kullanıcılar ise hataları paylaştı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, büyük kısmını yapay zekâ yardımıyla yazdığı yeni Epic Games Launcher'ı önizleme sürümü olarak kullanıma sundu.
- Şirketin paylaştığı ölçümlerde yeni launcher, soğuk başlatmada Steam'den yüzde 46 daha hızlı açılıyor.
- İlk kullanıcılar önizleme sürümündeki hataları ve yavaşlıkları sosyal medyada paylaşarak şirketi eleştirdi.
Epic Games mağazasının yenilenmiş launcher'ını önizleme olarak yayımladı. Şirket yeni sürümü yapay zekâ yardımıyla kodladığını açıkça duyurdu ve Steam'den daha hızlı olduğunu iddia etti. Ancak ilk kullanıcıların karşılaştığı hatalar duyurunun kısa sürede alay konusu olmasına yol açtı. Epic Games aynı gün Fortnite'ın Linux'a geleceğini de açıkladı.
Epic Games'in Yeni Launcher'ında Neler Değişti?
Epic Games yeni launcher'ı "vibe coding" adı verilen yöntemle geliştirdi. Bu yöntemde geliştiriciler kodu tek tek yazmak yerine yapay zekâya ne istediklerini anlatıyor. İlk sürüm özellik bakımından hafif, ancak mevcut launcher'dan çok daha hızlı ve yeni bir tasarıma sahip. Epic Games bu sürümü yat yerine bir sürat teknesine benzetiyor.
Epic Games Store genel müdürü Martin Keely, IGN'e launcher'ı tamamen sıfırdan yazdıklarını anlattı. Ekip indirme yöneticisi, kütüphane ve mağaza sayfaları dahil uygulamanın tüm parçalarını yeni bir altyapıya taşıdı. Mevcut Epic Games kullanıcıları önizleme sürümünü isteğe bağlı olarak deneyebiliyor.
Yeni Launcher Steam'den Daha mı Hızlı?
Şirketin grafiğinde yeni launcher, bilgisayar yeni açıldığında 5,47 saniyede başlıyor. Aynı testte Steam'in açılması 10,07 saniye sürüyor, yani fark yüzde 46. Sistem tepsisinden kütüphaneye dönüşte ise fark yüzde 14. Epic Games bu grafiği oyunculara "kendiniz deneyin" çağrısıyla yayımladı.
Önizleme sürümündeki sorunlar ise kısa sürede gün yüzüne çıktı. Bir kullanıcı Fortnite'ın grafik ayarını değiştirdiğinde oyun yerine geliştirici aracı UEFN'nin açıldığını gördü. Bazı oyuncular yapay zekâyla yazılan bir mağazaya kredi kartı bilgilerini emanet etmek istemiyor. Şirketin önizleme notunda ise sorunların oyunları etkilemeyeceği yazıyor.
Steam Tarafında Ne Değişti?
Valve 13 Ekim'i 14 Ekim 2026'ya bağlayan gece Steam istemcisi için başlangıç performansını iyileştiren bir güncelleme yayımladı. Bir X kullanıcısının paylaştığı videoda güncel Steam istemcisi 10,07 saniye yerine 5,23 saniyede açılıyor. Bu süre Epic Games'in kendi ölçümündeki 5,47 saniyenin de altında. Güncellemeyle Büyük Resim Modu'na ekran koruyucu ve oyun görsellerini büyük gösteren yeni bir ana sayfa seçeneği de geldi. Valve güncellemeyi Epic Games'le ilişkilendiren bir açıklama yapmadı.
Fortnite Yapımcısı Marvel ve Star Wars Oyununu Yapay Zekâ İçin Erteledi
Epic Games, Disney ile hazırladığı Marvel ve Star Wars karakterli oyunu erteledi ve ekibine yapay zekâyı zorunlu kıldı. Kararın ayrıntılarını anlattık.
Editörün Yorumu
Epic Games'in launcher'ı bir an önce hızlandırmak istemesini anlıyorum, çünkü mevcut sürüm uzun süredir yavaşlığıyla eleştiriliyor. Ancak kullanıcıların ödeme bilgilerini sakladığı bir mağazayı "yapay zekâyla yazdık" diye tanıtmayı iletişim açısından büyük bir hata olarak görüyorum. Fortnite'ın Linux'a gelmesi ise uzun zamandır beklenen ve gerçekten sevindirici bir gelişme. Önizlemeyi merak edenler deneyebilir, ancak tam sürüm çıkana kadar ödeme işlemleri için mevcut launcher'ı kullanmanızı öneririm.