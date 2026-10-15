Epic Games'in Yapay Zekâyla Yazılan Yeni Launcher'ı Tepki Çekti

Epic Games mağazasının yenilenmiş launcher'ını önizleme olarak yayımladı. Şirket yeni sürümü yapay zekâ yardımıyla kodladığını açıkça duyurdu ve Steam'den daha hızlı olduğunu iddia etti. Ancak ilk kullanıcıların karşılaştığı hatalar duyurunun kısa sürede alay konusu olmasına yol açtı. Epic Games aynı gün Fortnite'ın Linux'a geleceğini de açıkladı.

Epic Games'in Yeni Launcher'ında Neler Değişti?

Epic Games yeni launcher'ı "vibe coding" adı verilen yöntemle geliştirdi. Bu yöntemde geliştiriciler kodu tek tek yazmak yerine yapay zekâya ne istediklerini anlatıyor. İlk sürüm özellik bakımından hafif, ancak mevcut launcher'dan çok daha hızlı ve yeni bir tasarıma sahip. Epic Games bu sürümü yat yerine bir sürat teknesine benzetiyor.

Epic Games Store genel müdürü Martin Keely, IGN'e launcher'ı tamamen sıfırdan yazdıklarını anlattı. Ekip indirme yöneticisi, kütüphane ve mağaza sayfaları dahil uygulamanın tüm parçalarını yeni bir altyapıya taşıdı. Mevcut Epic Games kullanıcıları önizleme sürümünü isteğe bağlı olarak deneyebiliyor.

Yeni Launcher Steam'den Daha mı Hızlı?

Şirketin grafiğinde yeni launcher, bilgisayar yeni açıldığında 5,47 saniyede başlıyor. Aynı testte Steam'in açılması 10,07 saniye sürüyor, yani fark yüzde 46. Sistem tepsisinden kütüphaneye dönüşte ise fark yüzde 14. Epic Games bu grafiği oyunculara "kendiniz deneyin" çağrısıyla yayımladı.

Önizleme sürümündeki sorunlar ise kısa sürede gün yüzüne çıktı. Bir kullanıcı Fortnite'ın grafik ayarını değiştirdiğinde oyun yerine geliştirici aracı UEFN'nin açıldığını gördü. Bazı oyuncular yapay zekâyla yazılan bir mağazaya kredi kartı bilgilerini emanet etmek istemiyor. Şirketin önizleme notunda ise sorunların oyunları etkilemeyeceği yazıyor.

Steam Tarafında Ne Değişti?

Valve 13 Ekim'i 14 Ekim 2026'ya bağlayan gece Steam istemcisi için başlangıç performansını iyileştiren bir güncelleme yayımladı. Bir X kullanıcısının paylaştığı videoda güncel Steam istemcisi 10,07 saniye yerine 5,23 saniyede açılıyor. Bu süre Epic Games'in kendi ölçümündeki 5,47 saniyenin de altında. Güncellemeyle Büyük Resim Modu'na ekran koruyucu ve oyun görsellerini büyük gösteren yeni bir ana sayfa seçeneği de geldi. Valve güncellemeyi Epic Games'le ilişkilendiren bir açıklama yapmadı.

Editörün Yorumu

Epic Games'in launcher'ı bir an önce hızlandırmak istemesini anlıyorum, çünkü mevcut sürüm uzun süredir yavaşlığıyla eleştiriliyor. Ancak kullanıcıların ödeme bilgilerini sakladığı bir mağazayı "yapay zekâyla yazdık" diye tanıtmayı iletişim açısından büyük bir hata olarak görüyorum. Fortnite'ın Linux'a gelmesi ise uzun zamandır beklenen ve gerçekten sevindirici bir gelişme. Önizlemeyi merak edenler deneyebilir, ancak tam sürüm çıkana kadar ödeme işlemleri için mevcut launcher'ı kullanmanızı öneririm.