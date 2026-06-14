Valve'ın Yeni Oyun Canavarı Steam Machine İçin Geri Sayım Başladı!

Popüler dijital oyun mağazası Steam'in sahibi olan Valve, yakında Steam Machine ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Steam'i merkezine alan bir oyun bilgisayarı görevi görecek bu cihaz için ilk denemesini 2015 yılında yapan şirket, o dönemde çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olmuştu. Şimdi ise 2026 yılı itibarıyla yeniden bir girişimde bulunan Valve, Steam Machine için geri sayımı başlattı. Son olarak merakla beklenen bu cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Steam Machine İnceleme Ürünleri Dağıtılmaya Başlandı mı?

Valve'ın merakla beklenen kompakt tasarımlı oyun bilgisayarı Steam Machine, kısa süre önce FCC veritabanında ortaya çıkmış ve cihazın yakında tanıtılabileceğine dair beklenti oluşmuştu. Şimdi ise ürün, bu beklentileri güçlendiren yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Valve, Steam Machine'ı inceleme amacıyla içerik üreticilerine göndermeye başladı.

Şirketin ürünü tam olarak hangi içerik üreticilerine ulaştırdığı bilinmiyor. Ancak teknoloji ve oyun dünyasının önde gelen editörlerine, içerik üreticilerine ve yayın kuruluşlarına gönderildiği tahmin ediliyor. Türkiye'den herhangi bir içerik üreticisinin bu listeye dahil olup olmadığına dair ise bir bilgi mevcut değil. Ancak bu ihtimalin düşük olduğunu söyleyebiliriz.

İddiaya göre Valve'ın uyguladığı inceleme ambargosu 23 Haziran'da sona erecek. Bilmeyenler için ambargo, içerik üreticilerinin veya medya kuruluşlarının bir ürün hakkında sahip oldukları bilgileri belirlenen tarihe kadar herkese açık şekilde paylaşmasını engelleyen bir anlaşmadır. Başka bir deyişle editörler, 23 Haziran'a kadar Steam Machine'i test edip içeriklerini hazırlayabilecek ancak inceleme videolarını veya detaylı değerlendirmelerini paylaşamayacak.

Teknoloji ve oyun şirketleri, inceleme ürünlerini genellikle resmî tanıtımdan kısa süre önce gönderiyor. Bu nedenle Valve'ın da Steam Machine'ın teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detayları bu ay içerisinde açıklaması bekleniyor.

Valve, İçerik Üreticilerine Neden İnceleme Ürünü Gönderiyor?

Valve'ın Steam Machine'i oyun editörlerine ve içerik üreticilerine göndermesinin nedeni oldukça basit: Ürünün incelemeler ile birlikte daha fazla oyuncuya ulaşmasını sağlamak. Bu sayede kullanıcılar; performans, tasarım ve kullanım deneyimi hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.

Valve'ın ambargonun sona ereceği 23 Haziran'ın ardından içerik üreticilerinden inceleme sonuçlarını aynı anda yayınlamalarını istemesi de muhtemel. Şirket böylece Steam Machine'i kısa sürede oyun dünyasının gündemine taşıyarak görünürlük elde etmeyi hedefliyor olabilir. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere cihazın satış rakamlarına olumlu etki edecektir.

Steam Machine Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Valve, Steam Machine'in çıkış tarihin henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak önümüzde çok bir zaman kalmadığı söyleniyor. Steam Machine için uygulanan inceleme ambargosunun 23 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle Valve'ın fiyat gibi önemli bilgileri 22-30 Haziran tarihleri arasında açıklayabileceği iddia ediliyor. Bu doğrultuda cihazın temmuz veya ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Valve, 2015 yılında piyasaya sürdüğü ilk Steam Machine ile beklediği başarıyı yakalayamamıştı. Bunun en büyük nedenleri arasında sınırlı oyun desteği, yüksek fiyat etiketi ve o dönemde oldukça eksik olan SteamOS işletim sistemi yer alıyordu. Bence Valve, aradan geçen yıllarda Steam Deck ve SteamOS tarafında önemli deneyimler kazandı. Bu nedenle şirketin bu kez daha iyi bir ürünle karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

Ayrıca 2015’teki hatalarından ders çıkarmış olduğunu da tahmin ediyorum. Fiyat konusu ise oldukça kritik. Zira bir oyun konsolundan veya güçlü bir bilgisayardan daha pahalı olması durumunda çok fazla ilgi görmeyecektir. Bu da aslında 2015’te yapılan hatanın tekrar edilmesi anlamına geliyor. Neler olacağını yakında hep birlikte göreceğiz.