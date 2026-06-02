Bomba İddia: Valve, Ubisoft'u Popüler Oyununu Kaldırmakla Tehdit Etti

Ubisoft ve Valve arasında büyük bir gerilim yaşanmaya başlandı. Olayların merkezinde Tom Clancy's Rainbow Six: Siege bulunuyor. Steam'in arkasındaki şirket Valve'ın Ubisoft için bir geri sayım başlattığı ve bu sürenin sonunda şartlarının karşılanmaması hâlinde Rainbow Six Siege'in dijital oyun mağazasından kaldıracağı iddia edildi.

Valve ve Ubisoft Krizi Ne Zaman Yaşandı?

Valve ile Ubisoft arasındaki gerilimin arkasında Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in UPlay'in isminin henüz Ubisoft Connect olarak değiştirilmesinden önce çok avantajlı bir indirim kampanyası başlatması üzerine yaşandı. Bu da olayın 29 Ekim 2020'den (Ubisoft Connect ismine geçildiği tarih) önce meydana geldiğini gösteriyor.

Valve ve Ubisoft Krizinin Arkasındaki Sebep Nedir?

İddiaya göre Ubisoft ile Valve arasında yaşanan krizin temelinde Steam'in tekel gücünü koruma isteği yatıyor. Şirket, Ubisoft'un oyununu UPlay'de Steam'deki fiyatın çok altına indirmesini fark ettikten sonra doğrudan tepki gösterdi ve şirketten beklenmedik bir talepte bulundu. Şu an PC oyuncuları tarafından çok fazla rağbet gören platforma sahip Valve, Ubisoft'a bu durumu düzeltmesi için 24 saat süre verdi.

Bu basit bir istekten ibaret değildi. Şirket, biraz daha ileri giderek 24 saatin sonunda fiyatlandırma politikası hâlâ düzelmezse oyunu Steam'den tamamen kaldıracağını belirtti. Bu durum, Valve'ın oyun sektöründeki hakimiyetini korumak için ne kadar agresif bir politika izleyebileceğinin önemli örneklerinden biri olarak yorumlandı.

Rainbow Six Siege İçin Steam Neden Bu Kadar Önemli?

Steam şu an PC oyuncuları tarafından açık ara en çok tercih edilen platform. Rainbow Six Siege'in oyuncu kitlesinin büyük bir kısmı da buradan geliyor. SteamDB verilerine baktığımızda sadece son 24 saat içindeki oyuncu sayısının 75 bin 805 olduğunu görüyoruz. Böyle bir oyunun Steam'den kaldırılması, geliştiricinin büyük bir oyuncu kitlesine veda etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Oyun, Ubisoft için tam anlamıyla bir para basma makinesi olarak görülüyor. Eğer Steam'den kaldırılsaydı Ubisoft'un büyük gelir kapılarından biri kapanacaktı. Belki de Fortnite'ın App Store ve Play Store'dan kaldırıldıktan sonra Epic Games'in yaptığı gibi uzun bir süreçten geçmesi gerekecekti. Valve'ın 24 saat içinde kaldırma tehdidi karşısında geri adım atmak zorunda kalmasının başlıca sebebinin de bu olduğu düşünülüyor.

Editörün Yorumu

Ubisoft ve Valve arasındaki kriz iddialarını oldukça hayret verici buldum. İddialar eğer doğruysa bir şirketin pazardaki hakim konumunu kendi lehine kullanmasının ne kadar endişe verici bir boyuta ulaşabileceğinin en önemli örneklerinden biri olabilir. Şayet Valve gerçekten de oyunu kendi mağazasından kaldırsaydı ikinci bir Fortnite vakası yaşanabilirdi. Neyse ki oyuncuları etkileyen olumsuzluklarla yaşanmadı.