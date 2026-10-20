Tekken 6, 17 Yıl Sonra PC'ye Geldi Ama Resmi Değil

Hayranların hazırladığı resmi olmayan bir port, PC'ye hiç gelmeyen Tekken 6'yı Windows'ta çevrim içi dereceli maçlarla oynatıyor. Tekken 6 PC portu, oyunun Xbox 360 sürümünü emülatör kullanmadan yeniden derliyor. Japon profesyonel oyuncular projeyi telif ihlali sayarken Batılı oyuncular eski bir oyunu yaşatma çabasını savunuyor.

Tekken 6 PC Portu Nasıl Çalışıyor?

Tekken 6 Native Online adlı projeyi Ekspym kullanıcı adlı geliştirici yayımladı; kaynaklara göre yeniden derleme altyapısı başka bir hayran geliştiricinin çalışmasına dayanıyor. Port, Driveclub'ın hayran yapımı PC portu gibi emülatör kullanmadan çalışıyor; başlatıcı, Xbox 360 sürümünün kodunu oyuncunun kendi kopyasından alıp Windows için derliyor.

Ekspym ilk test sürümünü 11 Ekim 2026'da yayımladı ve projeyi birkaç gün içinde çok sayıda sürümle güncelledi. Son sürüm 20 Ekim 2026'da çıkan v2.3.4. Başlatıcı kendini otomatik olarak güncelliyor; büyük güncellemeler dışında oyunu yeniden derlemek gerekmiyor. Çevrim içi maç yapacak 2 oyuncunun aynı sürümü kullanması şart.

Portta Hangi Özellikler Var?

Portun en önemli yeniliği, bağlantı gecikmesini telafi eden rollback ağ kodu. Başlatıcıdaki lobiye giriş yapan ya da misafir olarak katılan oyuncular dereceli maçlara girebiliyor, oyuncu lobileri kurabiliyor ve liderlik tablosunu izleyebiliyor. Maç geçmişi, oyuncu engelleme, maçı kabul etmeden önce ping gösterimi ve giriş gecikmesi ayarı da portta bulunuyor.

Port 60 FPS hedefliyor ve Standart, Yüksek, Ultra adlı 3 görüntü kalitesi modu sunuyor. Tam ekran, kenarlıksız ve pencere modları, hareket bulanıklığı seçeneği, kumanda, arcade stick ve klavye desteğiyle tuş atama da ayarlar arasında. Antrenman modu başlangıç karesi, isabette ve blokta avantaj gibi kare verilerini gösteriyor. Oyuncular maç ararken antrenman yapabiliyor, özelleştirilmiş kostümler de rakibe yansıyor.

Tekken 6 PC İçin Ne Gerekiyor?

Portu çalıştırmak için 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 ve DirectX 12 destekleyen bir ekran kartı gerekiyor. İşlemci ve bellek gereksinimi açıklanmadı. Paket hiçbir oyun içeriği taşımıyor; oyuncunun kendi Tekken 6 (Xbox 360) kopyasına sahip olması gerekiyor ve başlatıcı oyunu bu kopyadan bilgisayarda derliyor.

Tekken 6, Ekim 2009'da PS3 ve Xbox 360 için çıkmıştı ve resmi bir PC sürümü hiç gelmedi. Microsoft'un Xbox mağazası oyunu Türkiye'de Xbox One ve Xbox Series X|S'de geriye dönük uyumlulukla 39 TL'den satıyor. Tekken 6'nın orijinalinde Türkçe dil seçeneği yoktu, portun sürüm notları da bu dili anmıyor.

Japon ve Batılı Oyuncular Neden Ayrı Düştü?

Japon profesyonel oyuncu Dogura (Ryo Nozaki), X'teki gönderisinde projenin telif sınırını fazlasıyla aştığını söyledi. Dogura, yurt dışından olumsuz bir ses yükselmemesine şaşırdığını da ekledi. Japonya'dan gelen tepkiler bununla sınırlı kalmadı ve Japon dövüş oyunu topluluğunun tanınan isimlerinden Higemura, portun resmi oyunlardan müşteri çalabileceğini, Tekken 6'nın Bound sistemini sevenlerin bu ruhla yeni bir oyun yapması gerektiğini savundu.

Tekken 7 ile Tekken 8'in çevrim içi özellikleri üzerinde çalışan Japon oyun şirketi ARIKA'nın başkan yardımcısı Ichiro Mihara da projeyi eleştirenler arasında. Batılı oyuncular buna karşılık Bandai Namco'nun Tekken 6'yı PC'ye hiç çıkarmadığını ve rollback ağ kodlu bir yeniden sürüm sunmadığını hatırlatıyor. Onlara göre port, 17 yıllık bir oyunu koruma çabası. Bandai Namco proje hakkında bir açıklama yapmadı, port da güncellenmeyi sürdürüyor.

Serinin güncel oyunu Tekken 8, Steam Türkiye'de 22 Ekim 2026'ya kadar yüzde 40 indirimle 26,39 yerine 15,83 dolara satışta. Bu da güncel kur ile birlikte 784 TL'ye denk geliyor. Oyun ağustosta da Steam'de indirime girmişti. Tekken 8 Türkçe dil desteği sunmuyor; oyuna Kasım ortasında Roger Jr. katılacak.

Editörün Yorumu

Port çıktıktan kısa süre sonra oyuncuların 17 yıllık bir oyunda dereceli maç aramaya başlaması, rollback ağ kodlu bir Tekken 6 sürümüne ne kadar talep olduğunu açıkça gösterdi. Bandai Namco bu talebi resmi bir yeniden sürümle karşılarsa 2 taraftaki itirazın da büyük ölçüde ortadan kalkacağı kanısındayım. Japon oyuncuların telif kaygısını da haksız bulmuyorum, çünkü kendi Xbox 360 kopyasını şart koşan bir proje, bu şartın gerçekten uygulanıp uygulanmadığını denetleyemiyor.