Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz Eğlenceli Dövüş Oyunu İndirimde!
Steam popüler bir dövüş oyununda indirime gitti. Peki indirimdeki bu yapımın ismi ne ve bu kampanya tam olarak ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam, Tekken 8’in fiyatında yüzde 40 indirim yaptı.
- Kampanya kapsamında oyunun fiyatı 26,39 dolardan (1.267 TL) 15,83 dolara (760 TL) geriledi.
- Kısacası 560 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yapımı indirimli fiyattan satın almak için ise 27 Ağustos’a kadar vaktiniz var.
Tekken oyunları için Steam’de yeni bir indirim kampanyası başladı. Oyuncular bu kampanya kapsamında yapımı belirli bir süre boyunca daha düşük fiyatlarla satın alabilecek. Peki, Tekken 8 ne kadar indirime girdi ve kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!
Tekken 8 Steam'de Kaç TL Oldu?
Steam, Tekken 8’in fiyatında yüzde 40 indirim yaptı. Kampanya kapsamında oyunun fiyatı 26,39 dolardan (1.267 TL) 15,83 dolara (760 TL) geriledi. Kısacası 560 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yapımı indirimli fiyattan satın almak için ise 27 Ağustos’a kadar vaktiniz var.
Tekken 8 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?
Xbox’ta Tekken 8 için şu anda bir indirim bulunmuyor. Oyunu Xbox üzerinden satın almak isterseniz yaklaşık 1.749 TL ödemeniz gerekiyor. Bunun aksine PlayStation’da yüzde 40'lık bir indirim söz konusu. Oyun bu doğrultuda 27 Ağustos’a kadar 1.749 TL yerine 1.049 TL’den satılıyor.
Tekken 8 Nasıl Bir Oyun?
Tekken 8, 2024’te Bandai Namco Entertainment tarafından piyasaya sürülen üç boyutlu bir dövüş oyunu. Yapımda dünyanın dört bir yanından gelen ikonik dövüşçüleri kontrol ediyor ve yüksek detaylı arenalarda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Oyunun temel mekanikleri agresif saldırılar, hava komboları ve rakibin savunma boşluklarını değerlendirme üzerine kurulu. Oynanışta seriye yeni eklenen Heat adlı özel bir sistem de önemli bir rol oynuyor. Heat sistemi karakterinize yeni saldırı yetenekleri kazandırma ve baskıyı artırarak rakibin savunmasını kırma gibi konularda size yardımcı oluyor.
Tekken 8 Sistem Gereksinimleri Neler?
Tekken 8 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Tekken 8 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Sokak Kedisi Olduğunuz Çok Eğlenceli Oyun İndirimde!
Steam kısa bir süre önce popüler macera oyunlarından birisinde kayda değer bir indirim yaptı. Peki indirimdeki bu yapım hangisi ve kampanya ne zaman bitecek?
Editörün Yorumu
Tekken serisine olan ilgim Tekken 3 ile başladı. Gerçekten saatlerimi ve günlerimi harcadığım çok eğlenceli bir oyundu. Yapımda en sevdiğim ve en çok oynadığım karakterin ise Eddy olduğunu söyleyebilirim. Akrobatik hareketleriyle gerçekten yenilmez bir dövüşçüydü. Tekken serisini küçüklüğümden beri belirli aralıklarla oynarım. Tekken 8’i de denedim. Her ne kadar serinin üçüncü oyunu kadar keyif vermese de günümüzde oynanabilecek en iyi dövüş oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum.