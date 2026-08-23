Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz Eğlenceli Dövüş Oyunu İndirimde!

Tekken oyunları için Steam’de yeni bir indirim kampanyası başladı. Oyuncular bu kampanya kapsamında yapımı belirli bir süre boyunca daha düşük fiyatlarla satın alabilecek. Peki, Tekken 8 ne kadar indirime girdi ve kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

Tekken 8 Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam, Tekken 8’in fiyatında yüzde 40 indirim yaptı. Kampanya kapsamında oyunun fiyatı 26,39 dolardan (1.267 TL) 15,83 dolara (760 TL) geriledi. Kısacası 560 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yapımı indirimli fiyattan satın almak için ise 27 Ağustos’a kadar vaktiniz var.

Tekken 8 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Xbox’ta Tekken 8 için şu anda bir indirim bulunmuyor. Oyunu Xbox üzerinden satın almak isterseniz yaklaşık 1.749 TL ödemeniz gerekiyor. Bunun aksine PlayStation’da yüzde 40'lık bir indirim söz konusu. Oyun bu doğrultuda 27 Ağustos’a kadar 1.749 TL yerine 1.049 TL’den satılıyor.

Tekken 8 Nasıl Bir Oyun?

Tekken 8, 2024’te Bandai Namco Entertainment tarafından piyasaya sürülen üç boyutlu bir dövüş oyunu. Yapımda dünyanın dört bir yanından gelen ikonik dövüşçüleri kontrol ediyor ve yüksek detaylı arenalarda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Oyunun temel mekanikleri agresif saldırılar, hava komboları ve rakibin savunma boşluklarını değerlendirme üzerine kurulu. Oynanışta seriye yeni eklenen Heat adlı özel bir sistem de önemli bir rol oynuyor. Heat sistemi karakterinize yeni saldırı yetenekleri kazandırma ve baskıyı artırarak rakibin savunmasını kırma gibi konularda size yardımcı oluyor.

Tekken 8 Sistem Gereksinimleri Neler?

Tekken 8 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X

: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Tekken 8 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Editörün Yorumu

Tekken serisine olan ilgim Tekken 3 ile başladı. Gerçekten saatlerimi ve günlerimi harcadığım çok eğlenceli bir oyundu. Yapımda en sevdiğim ve en çok oynadığım karakterin ise Eddy olduğunu söyleyebilirim. Akrobatik hareketleriyle gerçekten yenilmez bir dövüşçüydü. Tekken serisini küçüklüğümden beri belirli aralıklarla oynarım. Tekken 8’i de denedim. Her ne kadar serinin üçüncü oyunu kadar keyif vermese de günümüzde oynanabilecek en iyi dövüş oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum.