TEKKEN 8 için hazır mısınız? Hemen TEKKEN 8’i ön sipariş edin ve birbirinden kıymetli ödülleri kazanın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bandai Namco Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan TEKKEN 8, 26 Ocak 2024 tarihinde piyasaya çıkacak. Grafiksel olarak son derece gelişmiş bir dövüş oyunu olan TEKKEN 8, bizlere yepyeni bir deneyim sunacak gibi gözüküyor.

32 dövüşçünün bulunduğu bu oyunda her bir karakter özel olarak tasarlanmış. Son derece etkileyici gözüken karakterlere sahip olan TEKKEN 8 bizleri yine saatler boyunca ekran karşısında tutacak gibi duruyor.

TEKKEN 8'de Mishima ile Kazama ailelerinin trajik destanı konu alınıyor. Son karşılaşmanın bitişinden 6 ay sonra baba ve oğlun dünyayı sarsan kin dolu karşılaşmaları devam edecek. Eğer TEKKEN serisinin hikayesini de merak ediyorsanız bu oyundan alacağınız keyif daha da artacaktır.

TEKKEN 8'in öne çıkan bir diğer özelliği de parçalanabilir çevrelerdir. Gerçekçilik hissini körüklemek için içinde bulunduğumuz çevre parçalanabilir şekilde dizayn edilmiş. Böylelikle çok daha gerçekçi bir dövüş oyunu deneyimi elde edeceğiz.

TEKKEN 8’i ön sipariş ödülleri şu şekilde:

Avatar Kostümü: Paul Phoenix Seti

Paul Phoenix'e dönüşmeni sağlayan beş eşyalı bir set.

TEKKEN 8 İndir

TEKKEN 8 henüz indirilebilir durumda değil. 26 Ocak 2024 tarihinde TEKKEN 8 indirilebilir durumda olacak.